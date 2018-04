Trump raser etter at FBI raidet kontorene til advokaten hans

Saken oppdateres.

USAs president Donald Trump kaller razziaen ved kontoret til hans personlige advokat for «skammelig».

– Det er en skammelig situasjon, sier presidenten, etter at FBI mandag gjennomførte en razzia ved kontoret til hans advokat, Michael D. Cohen.

Razziaen, først omtalt av New York Times , førte til beslag av materiale som blant annet er relatert til Cohens utbetaling på 130.000 dollar til pornostjernen Stormy Daniels.

Daniels, som egentlig heter Stephanie Clifford, hevder å ha blitt betalt for å ikke snakke om hennes påståtte seksuelle forhold til Donald Trump.

Hun hevder også å ha blitt truet til taushet da hun forsøkte å selge historien i 2011.

– Upassende og unødvendig

Cohens advokat, Stephen Ryan, bekrefter razziaen i en uttalelse. Han bekrefter imidlertid ikke hvilken sak den er relatert til.

– Jeg har fått beskjed fra det føderale aktoratet om at New York-aksjonen kom delvis grunnet en forespørsel fra kontoret til spesialetterforsker Robert Mueller, skriver Ryan.

– Avgjørelsen om å gjennomføre en etterforskning med en slik razzia er fullstendig upassende og unødvendig. Dette var en unødvendig konfiskering av konfidensiell kommunikasjon mellom en advokat og hans klienter, sier Ryan videre.

Trolig ikke direkte Mueller-relatert

Ifølge New York Times ser ikke razziaen ut til å være direkte relatert til Robert Muellers etterforskning av hvorvidt Donald Trumps valgkampapparat samarbeidet med Russland under valget i 2016.

USAs president har konsekvent benektet at et slikt samarbeid har funnet sted. Da han snakket med pressen i forbindelse med et møte med sine militærrådgivere mandag, langet Trump nok en gang ut mot Russland-etterforskningen.

– Den er et angrep på landet vårt, sa han.

Når det gjelder Cohens utbetaling til Stormy Daniels, har Trump sagt at han ikke kjente til den.

– Dere må spørre Michael Cohen. Michael er min advokat. Dere må spørre Michael, sa Donald Trump fredag om utbetalingen.

New York Times skriver at beslagene FBI tok mandag inneholder samtaler med Donald Trump. Det innebærer trolig at et spesialteam må kalles inn for å vurdere hvorvidt det aktuelle materialet kan granskes.