– Det var min feil og jeg beklager at det har skjedd

– Vi har ikke gjort nok for å hindre at verktøyene vi har utviklet blir brukt til å skade. Det innebærer blant annet falske nyheter, utenlandsk innblanding i valg og hatprat, i tillegg til personopplysninger, sa Facebook-sjef Mark Zuckerberg under sitt åpningsinnlegg under høringen i den amerikanske kongressen tirsdag.



Han la til at selskapet ikke har hatt en bred nok forståelse av sitt ansvar.

– Det er min feil, og jeg beklager at det har skjedd. Jeg startet Facebook, jeg styrer det, og jeg er ansvarlig for det som skjer her, sa Zuckerberg.

Hjalp Trumps kampanje

Zuckerberg ble kalt inn til høring i Kongressen etter at det i forrige måned ble kjent at Cambridge Analytica har samlet inn personopplysninger fra om lag 87 millioner Facebook-brukere og solgt analyser av materialet blant annet til Donald Trumps valgkampstab.

Under høringen sa Zuckerberg at han ikke vet om Facebooks ansatte samarbeidet med Cambridge Analytica under Donald Trumps presidentkampanje. Han sa likevel at Facebook hjalp Trumps valgkampstab direkte.

– Vi hjalp Trumps kampanje med salgsstøtte, på samme måte som vi hjelper alle andre kampanjer, sa Zuckerberg.

Vil holde Facebook gratis

Under høringen fikk Zuckerberg også spørsmål om han vil vurdere å lage en betalingstjeneste hvor brukerne kan blokkere annonser.

Facebook-grunnleggeren svarte at brukerne allerede har kontroll over hvilke annonser de vil se, og at de kan slå av informasjon fra tredjeparter.

– Det vil alltid være en versjon av Facebook som er gratis, sa Zuckerberg.

– Vårt mål er å bidra til å koble alle i hele verden tettere sammen. For å kunne gjøre det mener vi at vi må tilby en tjeneste som alle har råd til, sa Zuckerberg.