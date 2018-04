Britisk avis: Britiske ubåter gjør seg klare til mulig angrep mot Syria

«Et nytt museum for kunst og design i Trondheim bør løftes ut av Bispegata»

Saken oppdateres.

Det skriver avisen Daily Telegraph, ifølge Reuters.

Opprustningen skjer slik at Storbritannia kan være klar til å delta i et angrep mot det syriske militæret, et angrep som ifølge avisen kan bli innledet allerede natt til torsdag.

Statsminister Theresa May har ennå ikke besluttet om Storbritannia skal slutte seg til et eventuelt angrep sammen med USA og Frankrike.

Angrepsplanene er kommet på bordet etter et påstått kjemisk angrep i Douma utenfor Damaskus i helgen.

Det hvite hus varsler at det ennå ikke tatt en endelig avgjørelse om hvordan USA vil svare på det påståtte kjemiske angrepet i Syria.

– Presidenten holder Assad og russerne ansvarlig for angrepet, sa talskvinne Sarah Sanders til journalister i Det hvite hus onsdag kveld.

– Alle alternativer er på bordet. Endelige avgjørelser er ennå ikke tatt i den saken, sa Sanders videre da hun ble spurt om et mulig amerikansk svar.

Tidligere onsdag advarte president Donald Trump om at «missilene vil komme» som svar på det antatte kjemiske angrepet.