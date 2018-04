Skoleskytter vil gi arven sin til ofrene

Mistenkt canadisk seriemorder siktet for nok et drap

19 år gamle Cruz er tiltalt for 17 drap og 17 drapsforsøk etter skytingen på en skole i Parkland i Florida i februar.

Under en rettshøring onsdag, ble det diskutert hvorvidt 19-åringen – som inntil nå har hatt offentlig utnevnte forsvarere – skal dekke advokatutgiftene sine selv.

Forsvarerteamet sa under høringen at de så langt ikke har klart å fastslå størrelsen på midlene moren til Cruz etterlot seg da hun døde i november i fjor. Lokale medier har imidlertid skrevet at det kan være snakk om verdier på over 6 millioner kroner, som sønnen har krav på.

Advokatene til skoleskytteren foreslo at pengene skal gå til ofrene, i stedet for dyre advokatregninger.

– Cruz ønsker ikke disse pengene. Han vil at pengene skal doneres til en organisasjon som ofrenes familier tror vil kunne gjøre bearbeidelsen lettere i vårt lokalmiljø, eller en mulighet til å lære opp lokalmiljøet om sakene som har utviklet seg de siste fire eller fem månedene, sa Cruz' advokat Melissa McNeil.

Cruz risikerer dødsstraff etter skoleskytingen.

– La pengene gå til de som har blitt rammet, sa et annet medlem av forsvarerteamet, Howard Finkelstein.