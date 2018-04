Bred vestlig støtte for angrepet i Syria - Russland raser

Saken oppdateres.

Tyskland, EU og flere andre land støtter angrepet mot Syria. Russland kaller det et brudd på folkeretten og varsler «konsekvenser».

USA, Storbritannia og Frankrike gjennomførte natt til lørdag et koordinert angrep, og «store deler» av Syrias kjemiske våpen skal ha blitt destruert. Angrepet var et svar på at det syriske regimet angivelig benyttet seg av kjemiske våpen i Douma 7. april.

Eksperter advarte på forhånd om at et vestlig angrep på Syria ville være i strid med folkeretten, men Storbritannias statsminister Theresa May rykket lørdag ut og forsvarte det som både «riktig» og «lovlig».

– Jeg mener det var den rette tingen for oss å gjøre, sa May, som mener at angrepet sendte et klart signal om at verdenssamfunnet ikke vil tolerere bruk av kjemiske våpen.

Både EU, NATO, Tyskland, Danmark, Tyrkia, Israel, Japan, Canada og Saudi-Arabia støtter Mays syn.

–Vi støtter det faktum at våre amerikanske, britiske og franske allierte tok på seg sitt ansvar. Militærintervensjonen var nødvendig og passende, sier Tysklands statsminister Angela Merkel.

Utelukker ikke flere

Både Frankrike, USA og Storbritannia har vært klare på at angrepet var målrettet, og at det kun skulle ramme Syrias kjemiske våpenarsenal.

Storbritannia har beskrevet angrepet som «vellykket», mens Frankrike uttaler at en «stor andel» av Syrias kjemiske våpenlagre ble ødelagt. Russland bestrider dette og sier 71 av 103 missiler ble avskåret, og at de militære anleggene som ble angrepet, kun ble påført mindre skader.

USA har kunngjort at de ikke har planlagt flere angrep i Syria på nåværende tidspunkt. Frankrikes utenriksminister Jean-Yves Le Drian er på sin side klar på at det kan komme flere angrep dersom det syriske regimet bruker kjemiske våpen igjen.

–Når det gjelder kjemiske våpen, fins det en rød linje som ikke bør krysses, og hvis den blir krysset igjen, blir det en ny intervensjon. Men nå tror jeg leksa er blitt lært, sier Le Drian.

Truer med konsekvenser

Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) innledet lørdag sin granskning i Syria, men både USA og Frankrike sier de har solid etterretning som tyder på at det syriske regimet sto bak det angivelige kjemiske angrepet i Douma, som de siste årene har vært en av Syrias viktigste opprørsbastioner.

Syria og regimets viktigste allierte, Russland, har avfeid dette fullstendig. Sammen med Iran rykket begge land ut lørdag og fordømte angrepet på det sterkeste, samtidig som de truet med «konsekvenser».

Russlands president Vladimir Putin har kalt inn til hastemøte i FNs sikkerhetsråd for å diskutere «de aggressive handlingene til USA og landets allierte».

Russland har imidlertid også slått fast at ingen sivile ble drept eller såret i angrepet, og de ble også varslet på forhånd.

Tviler på reaksjon

Ekspertene tviler på at angrepet vil føre til en militær konfrontasjon mellom Russland og Vesten i denne omgang.

–De vestlige maktene har ingen intensjoner om å angripe ytterligere, og verken russerne eller Assad-regimet har noen overbevisende praktiske muligheter for å gjøre noe med det. Så jeg tror ikke at det vil skje noe ytterligere nå, sier Henrik Breitenbauch ved Senter for Militære Studier på Københavns Universitet.

Han får støtte fra sin svenske kollega Jan Hallenberg ved Utrikespolitiska Institutet i Stockholm.

–Dette angrepet var dobbelt så stort som forrige gang, men ikke så stort at de risikerer at Russland går til direkte motangrep. Militært er dette over, men det blir ekstremt vanskelige diplomatiske diskusjoner, sier han.

Forståelse

Mens en rekke vestlige land sier de støtter angrepet i Syria, er reaksjonene noe mer tilbakeholdne fra Norge og Sverige.

– Fra norsk side forstår vi bakgrunnen for nattens aksjon. Enhver bruk av kjemiske stridsmidler er forbudt, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

–Kjemiske våpen er forbudt, og bruken av dem er en alvorlig trussel mot internasjonal fred og sikkerhet. Sverige har forståelse for det sinnet som blir vekket av de forferdelige handlingene som er gjort i Syria, sier Sveriges utenriksminister Margot Wallström.