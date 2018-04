Facebook flytter 1,5 milliarder brukere til USA

Frykter E39 mellom Klett og Orkanger kan bli stengt et helt år

Saken oppdateres.

Flyttingen av 1,5 milliarder Facebook-brukere ut av rekkevidden til EUs personvernlov skjer til tross for løftet til Facebook-sjef Mark Zuckerberg om at selskapet vil følge lovgivningen globalt, skriver The Guardian.

Alle brukerne utenfor USA, Canada og EU flyttes fra selskapets internasjonale kontor i Irland til hovedkontoret i California. Det betyr at de brukerne snart vil være på et nettsted som er underlagt amerikansk lov istedenfor irsk lov.

Flyttingen kommer kort tid før GDPR (General Data Protection Regulation) trår i kraft i Europa 25. mai.

I Zuckerbergs senatshøring bekreftet han at alle brukere verden over vil være under GDPRs beskyttelse.

Til Reuters sier Facebook at «vi bruker samme personvernbeskyttelse overalt, uavhengig om avtalen din er med Facebook Inc. eller Facebook Irland». Selskapet understreker at flyttingen ble utført fordi EU-loven krever bestemt språk i mandatet om personvern, noe amerikansk lov ikke gjør.