Kim: Ikke nødvendig med flere atomprøvesprengninger

Saken oppdateres.

– Fra 21. april vil Nord-Korea stoppe med atomprøvesprengninger og oppskyting av interkontinentale ballistiske missiler, heter det i en uttalelse fra det nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA ifølge Yonhap.

Ifølge KCNA annonserte Kim også stengingen av et teststed for atomprøvesprengning.

– Teststedet i nord har fullført sitt oppdrag, sa Kim under et partimøte, ifølge KCNA.

Kim sier at «atomvåpnene har blitt verifisert», og at det «ikke er nødvendig for oss å gjennomføre flere kjernefysiske tester eller tester av raketter eller interkontinentale ballistiske missiler». Nord-Korea har gjennomført seks atomprøvesprengninger siden 2006.

KCNA nevner ikke noe om hvorvidt regimet er innstilt på å avvikle atomvåpenprogrammet fullstendig.

– Dette er veldig gode nyheter for Nord-Korea og for verden – stort framskritt! Ser fram til toppmøtet, skriver USAs president Donald Trump på Twitter.

– Nord-Koreas beslutning er betydningsfull framgang for atomnedrustningen for Koreahalvøya, som verden ønsker seg, heter det i en uttalelse fra Sør-Koreas president Moon Jae-ins kontor. Det blir også lagt til at beslutningen vil skape gode forhold for suksess i de kommende toppmøtene.

Toppmøter

Nyheten fra Nord-Korea kommer en knapp uke før toppmøtet mellom Nord-Koreas leder og Sør-Koreas president. Møtet vil finne sted i grensebyen Panmunjom, og det historiske møtet mellom de to 27. april blir tredje gang statsledere for de to landene møtes siden slutten av Koreakrigen i 1953.

Erklæringen fra Nord-Korea har lenge vært etterspurt av USA og vil bli sett på som et viktig skritt i riktig retning før møtet med Moon. Senere i år vil også Kim og Trump møtes. Ifølge den amerikanske presidenten vil møtet skje i slutten av mai eller i begynnelsen av juni, men tid og sted for toppmøtet er ikke offentliggjort.

Åpnet direktelinje

Fredag ble det klart at Nord-Korea og Sør-Korea har åpnet en direktelinje i forkant av det kommende møtet. Telefonlinjen er åpnet for å tilrettelegge diskusjoner samt å bidra til å unngå misforståelser mellom nabolandene.

Ifølge sørkoreanske medier varte den første testsamtalen i 4 minutter og 17 sekunder.

– Dette er første gang at en telefonlinje har blitt etablert direkte mellom de to lederne, sier en talsmann for Moon Jae-ins kontor.

Fredsavtale er målet

Hvordan Nord-Korea skal «belønnes» dersom landet gir fullstendig etter for kravet om atomnedrustning, har ikke vært klart. President Moon har antydet at det kan bli snakk om en nødhjelpspakke til landet i nord, som Sør-Korea aldri har undertegnet en fredsavtale med.

– Å undertegne en fredsavtale må være en målsetting, sa Moon.

Formelt sett er Nord- og Sør-Korea fortsatt i krig, siden det aldri ble inngått noen fredsavtale etter Koreakrigen på 1950-tallet.