Dette skjedde i natt

- Slike forhold er ikke Trondheim by verdig

Tatt for innbrudd på Lade

13 vil bli sjef for NGU

Bekymret for at ungdom tror det er fritt frem i Thailand

Døra på gløtt for samtaler mellom USA og Kina etter IMF-møte

Saken oppdateres.

Syklist døde i kollisjon med bil i Bodø

En mannlig syklist i 30-årene omkom i en frontkollisjon med en bil i Bodø lørdag kveld. I bilen var en sjåfør og en passasjer. Begge ble fraktet til legevakt for undersøkelse, men fremsto som uskadd.

Verdens eldste person er død

Verdens eldste person er død. Japanske Nabi Tajima ble 117 år og døde på et sykehus i byen Kikai lørdag. Tajima ble født 4. august i år 1900 og skal ha hatt over 160 etterkommere.

Atomtestforbud-organ vil ha underskriften til Kim

Lederen av Organisasjonen for prøvestansavtalen (CTBTO), Lassina Zerbo, mener Nord-Korea bør vurdere å signere avtalen for å formalisere stansen av atomprøvesprenging. Zerbo oppfordret også andre land til å slutte seg til avtalen, inkludert USA og Kina.

17 døde da to båter kantret i Kina

Båtene trente lørdag til et race i elva Taohua i byen Guilin da ulykken skjedde, bekrefter brannvesenet i Guilin. 60 personer falt i vannet, 17 mistet livet.

Skuespilleren Verne Troyer er død

Den amerikanske skuespilleren Verne Troyer, mest kjent for sin rolle som Mini-Me i Austin Powers-filmene, er død, melder nettstedet TMZ. I uttalelsen fra familien står det at Troyer hadde «strevet og vunnet – og kjempet litt til, men dessverre ble det for mye denne gangen».