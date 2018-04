RBK-profil skrev under på ny kontrakt

RBK gjør to endringer på laget før Start-kampen

Her isbader de amerikanske soldatene i Haltdalen

Forsvarere: Frode Berg var i Moskva på oppdrag for E-tjenesten

Politidirektøren vil ha sikre retrettordninger for landets politimestre

Forsvareren: - Frode Berg var i Moskva på oppdrag for E-tjenesten

Forsvarere: Frode Berg var i Moskva på oppdrag for E-tjenesten

Saken oppdateres.

62-åringen har fortalt til sine advokater at han flere ganger reiste på oppdrag til landet på vegne av den norske etterretningstjenesten, skriver avisa.

– Frode Berg har tvilt lenge på hvordan han skulle håndtere situasjonen, blant annet fordi han har følt lojalitet til norske myndigheter, og håpet at de ville stille opp for ham. Berg ønsker nå at hans versjon av saken blir kjent, sier hans norske advokat Brynjulf Risnes til Dagbladet.

Den pensjonerte grenseinspektøren har sittet varetektsfengslet i Moskva siden 5. desember i fjor. Da ble han pågrepet av det russiske føderale sikkerhetspolitiet (FSB). Berg hadde med seg 3.000 euro, tilsvarende 28.800 kroner.

– Med den informasjonen som har framkommet, er vår klient Frode Berg sikker på at mannen han møtte i Oslo i fjor høst, og som ba ham reise til Moskva å gjøre det som førte til arrestasjonen og spion-siktelsen, jobbet for den norske Etterretningstjenesten, sier hans russiske forsvarer Ilja Novikov til Dagbladet.