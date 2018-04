Nærmere 60 drept i selvmordsangrep mot valgkontor i Kabul

Nordmøring vant over 14 millioner i Lotto

Cathrine (49) sover bare fem timer hver natt. Her er rådene for å sove bedre

Trump går over grensen, men EU mener det samme

Her er Trondheims nye revystjerne 4

RBK-profil skrev under på ny kontrakt

RBK-profil skrev under på ny kontrakt

Saken oppdateres.

Afghanistan skal etter flere utsettelser holde valg på ny nasjonalforsamling 20. oktober, og landets rundt 14 millioner stemmeberettigede begynt tidligere i måneden å registrere seg ved over 7.000 valglokaler.

Søndag slo en selvmordsbomber til mot ett av valglokalene i en tett befolket sjiamuslimsk bydel vest i hovedstaden Kabul.

Hundrevis av afghanere og familiemedlemmer ventet ved inngangen til lokalet, der de skulle motta såkalt tazkira, det nasjonale ID-kortet som trengs for å kunne avgi stemme i valget.

– Det skjedde ved inngangen til lokalet, forteller Kabuls politisjef Dawood Amin.

Minst 57 mennesker ble drept og 119 ble såret, opplyser en talsmann for helsedepartementet i Kabul.

– Det er kvinner og barn blant dem, sier talsmannen Najib Danish.

IS hevder å stå bak

Den ytterliggående islamistgruppa IS har via sin propagandatjeneste Amaq tatt på seg ansvaret for selvmordsangrepet

President Ashraf Ghani fordømmer angrepet på det sterkeste og kaller det «avskyelig», og USAs ambassadør i Afghanistan og NATO reagerer også sterkt.

– Denne meningsløse volden viser feigheten og umenneskeligheten til demokratiets og fredens fiender i Afghanistan, sier ambassadør John Bass.

– Jeg fordømmer angrepet på det sterkeste. NATO står sammen med Afghanistan i kampen mot terrorisme og for demokrati, sier NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.

Kritiserer regjeringen

Det har vært flere angrep rettet mot valglokaler i Afghanistan de siste dagene. Taliban, som kontrollerer store områder av Afghanistan, har tatt på seg ansvaret for noen av dem.

Søndagens selvmordsangrep nekter opprørsgruppens talsmann Zabihullah Mujahid derimot for at de sto bak.

Ariana TV viste søndag menneskemengder som ropte slagord som «Død over Taliban» og «Død over regjeringen» etter søndagens selvmordsangrep.

Mister tålmodigheten

– Vi er i ferd med å miste tålmodigheten. Regjeringen må ta ansvaret for alle de uskyldige som daglig mister livet. Det er ingen som kommer til å stemme lenger, sa en mann som ventet utenfor Isteqlal-sykehuset der en såret slektning var innlagt.

– De sier at vi trenger tazkira for å kunne delta i valget. Men hvordan kan vi stemme når de dreper oss, sier 21 år gamle Ali Jan fra sykesenga.

– Nå vet vi at regjeringen ikke kan beskytte oss, vi må væpne oss selv, sier Akbar, som var øyenvitne til søndagens selvmordsangrep.