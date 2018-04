Norsk kvinne narkotiltalt i Spania

Pappa Reginiussen: - For seint på kvelden for flaggheising. Men dette var stort

I april 2016 ble ti personer pågrepet på forskjellige adresser på Kanariøyene mistenkt for å ha deltatt i smuglingen av 49 kilo kokain via en cruisebåt fra Brasil til Lanzarote, ifølge VG.

Saken har pågått i en domstol i Las Palmas på Gran Canaria, og denne uken er det ventet dom i saken.

Spanske påtalemyndigheter ber om straff fra 6 til 23 år for de tiltalte, blant dem en norsk statsborger, ifølge lokale medier. I tillegg risikerer de tiltalte bøter på opptil 11 millioner euro, cirka 100 millioner kroner.

Den norske kvinnen er blant annet tiltalt for å ha hatt ansvaret for sikkerhet og overvåking under planleggingen av smuglingen, ifølge avisen. Hun skal ha hatt et forhold til en av de sentrale mistenkte i narkonettverket.

Under pågripelsen i april 2016 tok politiet også beslag i våpen, over 20 kilo hasj og store mengder kontanter.