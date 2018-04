Marius Borg Høiby er blitt redaktør

Gutt utsatt for vold fra medelev på videregående skole

Trønder nekter fortsatt for å ha bestilt direkteoverført overgrep mot barn

Idrettsfysiologens seks råd for å prestere bedre på halvmaraton og maraton

Per Sandberg diskuterte snøkrabbe med russisk kollega

Toronto-sjåfør siktet for ti tilfeller av overlagt drap

Nepalske FN-soldater anklaget for barnevoldtekt i Sør-Sudan

Psykolog hevder at Facebook gjør ham til syndebukk

Tenåringer tiltalt for voldtekt av 13-åring

Idrettsfysiologens seks råd for å prestere bedre på halvmaraton og maraton

Saken oppdateres.

Se og Hør kunne sent mandag kveld opplyse at 21-åringen, som er bosatt i London, arbeider som trendredaktør og skribent i det britiske klokke- og luksusmagasinet, skriver Dagbladet.

Redaktør Rachel Ingram i Tempus Media Limited bekrefter ansettelsen.

Les også: Kronprinsparet har ikke vurdert PFU-klage mot Se og Hør

– Jeg kan bekrefte at Marius arbeider hos oss, men vi kommer ikke til å gi noen kommentarer utover det, sier hun til bladet.

Det har pågått en diskusjon rundt Høibys rolle som offentlig person, at han nå blir ansatt som redaktør forandrer ikke diskusjonen rundt hans rolle mener kronprinsparet, som for øyeblikket er i Litauen.

– Han er selvfølgelig rett til privatliv, vi er først og fremst glad for nye jobben hans. Det er et lite tidsskrift i England. Han som alle andre for bestemme om han vil være i offentlig søkelys eller ikke, og der har vi alle vi alle forskjellige behov, sier paret til NTB.

19. mars fikk han blant annet publisert en artikkel om elektriske luksusbiler.

På magasinets hjemmeside profileres Høiby som deres nye style editor (trendredaktør, red.anm.). Magasinet har omtalt ham som «norsk prins» flere ganger. Blant annet i en reportasje fra da publikasjonen arrangerte etterfesten til musikkprisutdelingen Brit Awards.

«Glamorøse kjendiser, inkludert artist Pixie Lott og hennes modellkjæreste Oliver Cheshire, modell og skuespiller Paul Sculfor, sanger Tallia Storm og den norske prinsen Marius Borg Høiby gikk ned den røde løperen på vei til lokalene hvor vi arrangerte etterfest, bare for spesielt inviterte», heter det blant annet i reportasjen.

Les også: Kronprinsparet reagerer på Se og Hør-oppslag om Marius Borg Høiby

Papirutgaven av Tempus, der 21-åringen omtales som «norsk prins», ble utgitt for en måned siden. På nettsidene har magasinet imidlertid fjernet omtalen av Marius Borg Høiby som kongelig.

Les også: Slottet ringte Heidi fra Trondheim for å få oppskrift på dette pepperkakehuset