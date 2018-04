Senatets utenrikskomité støtter Pompeo

Kjernen jaget bort «Heimebane» på Lerkendal: - Å dumpe et filmcrew rett i fanget vårt, er totalt uakseptabelt

Saken oppdateres.

Avstemningen ble holdt mandag klokken 23 norsk tid.

Et flertall i Senatets utenrikskomité, som består av elleve republikanere og ti demokrater, så først ut til å avvise Pompeo. Republikaneren Rand Paul var nemlig ventet å alliere seg med Demokratene i avstemningen, samtidig som senator John McCain var syk og ikke i stand til å stemme.

Snudde

Det hvite hus har forsøkt å overtale senatorer til å støtte Pompeo. President Donald Trump har kalt Demokratene for «sabotører», og Trumps pressetalskvinne Sarah Sanders har anklaget opposisjonen for å spille «politiske spill» med den viktige ministerrollen. Og mandag kveld gikk Paul ut og bekreftet at han snudde og ville gi Pompeo sin stemme.

– Etter å ha fått forsikringer fra president Trump og direktør Pompeo om at han er enig med presidenten i viktige spørsmål, har jeg besluttet å støtte hans nominasjon som vår neste utenriksminister, skrev Paul på Twitter.

Også den demokratiske senatoren Heidi Heitkamp har uttalt at hun ville stemme for Pompeo. Dermed ble CIA-direktøren stemt fram med elleve mot ti stemmer.

Blant Trumps nærmeste

Pompeo ble nominert etter at den tidligere utenriksministeren Rex Tillerson fikk sparken av Trump. CIA-direktøren har blitt en av Trumps nærmeste rådgivere og har spilt en nøkkelrolle i USAs diplomatiske samtaler med Nord-Korea.

Men Demokratene har framholdt at han ikke er egnet til ministerposten og har pekt på en rekke krasse uttalelser fra Pompeo om LGBT-miljøer og muslimer. Samtidig kritiseres Pompeos beslutningsevner.

– I møte med viktige avgjørelser bryr Pompeo seg mindre om rettssikkerhet og samspill med allierte, og mer om unilaterale handlinger og bruk av makt, sa demokratisk senator Chris Coons.

Det er likevel ventet at det fulle Senatet vil godkjenne Pompeo til posten senere denne uken.