Moon: Nord-Korea stenger atomtestanlegg i mai

– Kim sa at han vil sette i gang stengingen av testanlegget i mai, og at han snart vil invitere sørkoreanske og amerikanske eksperter og journalister for å videreformidle dette til det internasjonale samfunnet, sier talsmann Yoon Young-chan for Sør-Koreas president Moon Jae-in. Nord-Koreas leder Kim Jong-un skal ha sagt dette under fredagens toppmøte.

Etter toppmøtet mellom de to koreanske landene, hvor de skrev under på en fredsavtale og lovet å jobbe for atomnedrustning, har flere stilt seg kritiske til om dette faktisk vil finne sted. Om det så skulle skje, vil det ta lang tid, skrev sørkoreanske medier lørdag.

Før toppmøtet konkluderte kinesiske geologer med at det nordkoreanske anlegget er i ferd med å rase sammen som følge av tidligere tester. Men Kim forsikret Moon om at det ikke stemte.

– Noen sier at vi avslutter et anlegg som allerede er ubrukelig, men som folk vil se når de kommer, så er der fortsatt to tuneller som er enda større, og de er i god stand.

USA neste

Det neste toppmøtet som står for tur, er mellom Kim og USAs president Donald Trump.

Ifølge det sørkoreanske presidentkontoret sa Kim at president Donald Trump snart skal få vite at den nordkoreanske lederen ikke er «den typen person» som retter missiler mot USA.

– Om vi møter USA ofte, bygger tillit, avslutter krigen og til slutt blir lovet å ikke bli invadert, hvorfor skal vi da leve med atomvåpen, skal Kim ha sagt.

Møtes i mai

Trump sa lørdag kveld at han regner med de to landene møtes i løpet av de neste tre-fire ukene. Ifølge flere amerikanske medier vil møtet trolig finne sted i Singapore eller Mongolia.

– Det kommer til å bli et veldig viktig møte om atomnedrustning på Koreahalvøya, sa Trump under et valgkamparrangement i Washington i Michigan lørdag.

Trump sa videre at han lovet «å gjøre verden en stor tjeneste» ved å inngå en atomavtale med Nord-Korea. Det fikk publikum til å rope taktfast i kor: «Nobel, Nobel!", en fredspris tilhengerne mente han da ville være verdig.

Samtidig la han til at det var ikke sikkert møtet ville føre til noen løsning, og at da ville han bare dra.

– Det som skjer, det skjer, sa presidenten.

Stiller klokka

Ifølge Sør-Korea besluttet Kim også at landet skal innrette seg etter den samme tidssone som naboene. I 2015 fastsatte Nord-Korea sin egen tidssone for Pyongyang, 30 minutter bak Sør-Korea.

Under møtet i grensebyen Panmunjom skal Kim ha sagt at det var «hjerteskjærende» å se de to klokkene som hang på veggen vise forskjellige tider.

– Siden det var vi som valgte å endre den tidligere standarden, vil vi gå tilbake til den originale tidssonen. Du kan kunngjøre dette offentlig, blir Kim sitert for å ha sagt.

Moons talsmann hyller beslutningen og kaller det et symbol på et bedrende forhold mellom nord og sør.