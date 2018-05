Avslutter søket etter Marie i Sør-Afrika

Slik klarer tobarnsfamilien seg uten bil. Her er alternativene dersom du vurderer det samme

Saken oppdateres.

- Det er ingen mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, skriver Stavanger Aftenblad.

Ifølge nettstedet Eyewitness News har politiet ved Southern Cape i Sør Afrika avsluttet søket etter Marie Sæther Østbø (21) fra Stavanger. Østbø ble sist sett på stranden i Sedgefield den 18 april i år.

I søket etter den 21-år gamle studenten ble skoene og mobilen hennes funnet på stranden. Politiet mener de ikke har holdepunkter for å mistenke at noe kriminelt har skjedd.

LES OGSÅ: Det siste bildet av Marie på stranden

«På dette tidspunkt og etter å ha fulgt den informasjonen og de sporene vi har hatt, er det ingenting som peker på at noe kriminelt har skjedd» sier Malcom Poje, talsmann i politiet, i en uttalelse.

LES OGSÅ: NRK: Brannsjef tror norsk student druknet

– Jeg har ikke fått bekreftet at søket er avsluttet, så vi vil ta kontakt med Kripos for å få en status i saken. Det er Kripos som avgjør om vi skal bidra noe mer her fra Stavanger, sier Egil Vestvik, seksjonsleder på etterforskning ved Stavanger politistasjon.

LES OGSÅ: Savnet norsk student i Sør-Afrika fanget opp av overvåkingskamera

Familien ønsker ikke å kommentere saken.