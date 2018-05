Melania Trump får kritikk for ny barnekampanje

Her vil politikerne samle all russen i Trondheim

Saken oppdateres.

Melania Trump har i sine 16 måneder som førstedame tilbrakt mye tid med samfunnets minste. Hun har nå lansert en kampanje for barn, med mottoet «Vær best».

– Som mor og førstedame er jeg opptatt av at i dagens hurtige og alltid sammenbundne verden, så kan barn være mindre forberedt på å uttrykke og håndtere sine følelser, og ofte ta i bruk destruktiv og avhengighetsskapende atferd, som mobbing, narkotikaavhengighet og til og med selvmord, sa Trump under lanseringen.

Plagiat-kritikk

Tidligere kongressmedlem John Dingell var raskt ute med å kritisere førstedamen på Twitter. Der har han publisert et bilde som viser at brosjyren for kampanjen er identisk med en av sidene i et hefte som tidligere førstedame Michelle Obama brukte i 2014.

Samtidig skriver NBC-journalist Michael Cappetta at kampanjens slagord, «Vær best», ligner på Obamas budskap fra 2016, da hun under et arrangement for kvinners rettigheter oppfordret menn til å «være bedre» i sin kvinnekamp.

Etter Melania Trumps landsmøtetale i 2016 måtte taleskriveren hennes be om unnskyldning for å ha brukt deler av Michelle Obamas tilsvarende tale i 2008. Situasjonen oppsto etter at Trump selv hadde uttrykt sin beundring for Obama overfor taleskriveren.

Unngikk spørsmål

I forkant av mandagens lansering unngikk pressetalsperson Sarah Huckabee Sanders flere spørsmål om hvorvidt det var passende for Melania Trump å kjempe mot nettmobbing når hennes ektemann har hatt for vane å fornærme andre på Twitter.

– At dere anklager presidenten for nettmobbing, er latterlig, sa Sanders til et samlet pressekorps.

– Bør være best

Donald Trump var selv blant tilhørerne under lanseringen som foregikk i rosehagen utenfor Det hvite hus.

– Jeg føler sterkt at vi som voksne, kan og bør være best på å lære våre barn om betydningen av et sunt og balansert liv, sa Melania Trump i sin tale.

Målet med programmet er å inspirere foreldre og andre voksne til å lære barna hvordan de kan bli gode borgere, deriblant ved å være snille og ikke mobbe, holde seg unna narkotika og ta vare på seg selv.