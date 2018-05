Kan sprute ut store steiner de kommende ukene

Syv tegn på at våren endelig er her

Saken oppdateres.

Eksplosjonen er trolig bare den første i en serie eksplosjoner som kan føre til at store steinblokker kastes flere hundre meter ut av vulkanen, ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS. Småstein og grus kan bli kastet flere kilometer av gårde.

I en advarsel sendt onsdag, skriver USGS at risikoen for nye eksplosjoner stiger dersom lavaen synker under grunnvannsnivået. Ny tilførsel av vann vil også kunne føre til utslipp av aske og svoveldioksidgass.

– På nåværende tidspunkt kan vi ikke med sikkerhet si at det vil bli eksplosjoner, hvor store de eventuelt vil bli, eller hvor lenge slike eksplosjoner vil kunne vare, skriver USGS.

Siden Kilauea-vulkanen begynte å slippe ut lava 30. april, har 36 bygninger blitt ødelagt, deriblant 26 hjem.

Hawaii er en vulkansk øygruppe som består av mange eldre vulkaner og tre unge og aktive vulkaner. Disse omfatter jordas største vulkan, Mauna Loa, og den undersjøiske vulkanen, Loihi, i tillegg til Kilauea, som er en av verdens mest aktive vulkaner.