NASA avslutter klimaprogram etter forslag fra Trump

Saken oppdateres.

Klimaprogrammet Carbon Monitoring System (CMS) sporet karbonkilder og utviklet måleinstrumenter for karbon som finnes på jorden.

– Nå har president Donald Trump i det stille avsluttet CMS, skriver tidsskriftet Science , som først omtalte saken.

Overfor Science har ikke NASA oppgitt noen begrunnelse for at programmet avsluttes, annet enn "prioriteringen innenfor budsjettrammen".

Trumps forslag

Talsperson Steve Cole i NASA understreker at programmet aldri sto i budsjettavtalen som ble undertegnet i mars, og at det derfor lå i kortene at det ville bli avsluttet.

Cole opplyser at det var president Trump som i fjor foreslo å avslutte CMS og fire andre klimaprogrammer. Kongressen vedtok likevel å fortsette støtten til de øvrige fire programmene.

Pågående forskningsprosjekter innenfor CMS vil finansieres fram til de er ferdigstilte, men ingen ny forskning vil bli satt i gang, skriver Science.

– Et alvorlig feilgrep

I juni i fjor trakk Trump USA ut av den globale klimaavtalen som ble inngått i Paris, en avtale som støttes av mer enn 190 land.

Kelly Sims Gallagher, direktør ved klimaforskningsuniversitetet i Massachusetts (CIERP), mener nedleggelsen gjør det vanskelig å finne ut hvilke land som overholder sin del av Parisavtalen. Hun kaller avgjørelsen "et alvorlig feilgrep".

– Hvis du ikke kan måte utslippsreduksjoner, kan du ikke være trygg på at landene overholder avtalen, sier Gallagher til Science.