Svenske bygder må evakueres så fort som mulig

Saken oppdateres.

Klokka 00.40 natt til torsdag fikk folk i Gällö, Jämtlands län og Bräcke kommune i Jämtlands län beskjed om at brannen øst for Gällö var av en slik art at innbyggerne skulle evakuere husene sine. Den svenske redningstjenesten mistenker at brannen i Hanåsen startet i forbindelse med et tordenvær tidligere på dagen.

– Evakuering må skje så fort som mulig. Brannen i Hanåsen vil forhindre evakuering mot Gällö, lyder instruksen , som detaljert forklarer hvem som skal forlate boligene og hvor de skal begi seg.

Kort tid etter kom meldingen om at brannen i Kårböle i Ljusdals kommune i Gävleborg nå var av en slik art at alle i det berørte området skulle være evakuert før klokka 8 torsdag morgen. Mellom 70 og 90 personer var da allerede evakuert i Kårböle.

44 branner

Ifølge SOS Alarm pågår det nå 44 skogbranner over hele Sverige, og noen av de største brannene er i Härjedalen, Ljusdal og Älvdalen.

–Brannen i Hanåsen truer med å avskjære innfartsveien til den andre brannen og stenge inne et antall innbyggere. Derfor har vi beordret evakuering mens veiene fremdeles er farbare, sier stabssjef Niklas von Essen ved Räddningstjänsten Jämtland til TT.

Han anslår at omkring 20 boliger og 100 beboere er berørt av evakueringen.

Det arbeides intenst for å begrense omfanget av brannene. Folk oppfordres til å høre på radioen for videre informasjon.

Utfordrende

Ljusdals kommune har opprettet nødboliger for dem som har måttet forlate sine hjem i Kårböle.

Torsdagens store utfordring for redningstjenesten blir å prøve å redde byene Kårböle og Enskogen fra flammene. Statsminister Stefan Löfven (S) vil i løpet av dagen ankomme Ljusdal for å delta i innsatsen og den felles dugnaden mot skogbrannenene.

Gävleborgs län, Dalarna og Jämtlands län er verst rammet, men det brenner for tiden over hele Sverige.

De italienske brannflyene som har begynt å vannbombe de største brannområdene, vil torsdag få bistand fra to franske fly av samme type. Disse kan hente opp og slippe 6.000 liter vann i slengen.

– Det er en alvorlig situasjon, og risikoen for skogbrann er ekstremt stor i hele landet. Derfor velger vi nå for tredje gang i sommer å be om støtte fra EU med brannfly som kan bistå redningstjenesten ved behov, sier Jakob Wernerman, operativ sjef for Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Norge har sendt fire nye skogbrannhelikoptre til Sverige, som dermed har lånt til sammen ti norske helikoptre. I tillegg bistår frivillige brannfolk fra Trøndelag. Fra Danmark vil det torsdag morgen ankomme 22 brannfolk som skal bidra.