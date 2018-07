Trump fornærmet NATO-landet Montenegro på TV

Folk spiser isprodusenter tomme for is

Saken oppdateres.

Bare dager etter massiv kritikk for toppmøtet med Russlands president Vladimir Putin, havner USAs president Donald Trump igjen i kryssilden.

Onsdag ble Trump intervjuet av Fox News' Tucker Carlson som spurte Trump hvorfor USA skal beskytte Montenegro, med henvisning til NATOs artikkel 5 som sier at ethvert angrep på et NATO-medlem skal anses som et angrep på alle medlemmene.

– Jeg skjønner hva du sier. Jeg har stilt det samme spørsmålet. Montenegro er et lite land med veldig sterke menneske. De er veldig aggressive folk. De kan bli veldig aggressive, og gratulerer, du er i Tredje Verdenskrig, sa president Trump.

Russland mislikte det sterkt da lille Montenegro for et drøyt år siden ble NATOs 29. medlemsland. Moskva følte seg truet av Montenegros NATO-medlemskap. Det bor drøyt 630.000 mennesker i Montenegro, som er på størrelse med Buskerud. Rundt 70 prosent av innbyggerne er ortodokse kristne. De har et militære på rundt 2.000 personer.

Uttalelsen til Trump beskrives som en gave til Putin av Nicholas Burns, som var amerikansk NATO-ambassadør etter angrepene 11. september 2001, for øvrig den eneste anledningen der Artikkel 5 har kommet til anvendelse. Da var det de andre NATO-landene som kom USA til unnsetning da USA ble angrepet.

– Trump sår ytterligere tvil om hvorvidt USA under hans lederskap vil beskytte våre allierte. Enda en gave til Putin, skriver Burns på Twitter.