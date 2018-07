Trump: – Blir Putins verste fiende om forholdet ikke fungerer

Saken oppdateres.

Trump, som har fått massiv kritikk etter toppmøtet med Russlands president Vladimir Putin i Helsingfors mandag, påpeker i et TV-intervju med CNBC viktigheten av et godt forhold mellom landene.

– Å gå overens med Putin og å gå overens med Russland er positivt, ikke negativt, sa han.

– Med det sagt, om det ikke fungerer, blir jeg den verste fienden han noensinne har hatt, la presidenten til.

Trump gjentok torsdag på Twitter at han er svært fornøyd med mandagens møte, som han mener har kommet feil fram på grunn av det han kaller «fake news».

– Toppmøtet i Russland var en stor suksess, bortsett fra hos den virkelige folkefienden, de Falske Nyhetsmediene. Jeg ser fram til vårt andre møte, så vi kan begynne å implementere de mange tingene vi diskuterte, skriver Trump, og ramser opp noen av de største utfordringene i verdenspolitikken, inkludert kampen mot terror, sikkerhet for Israel, utbredelsen av atomvåpen, cyberangrep, handel, Ukraina, fred i Midtøsten og Nord-Korea.

Nytt møte til høsten

Trump nektet i Helsingfors å stille seg bak konklusjonen fra et samlet amerikansk etterretningsmiljø om at Russland forsøkte å påvirke presidentvalget i 2016. Da han kom hjem til Washington, hevdet han imidlertid at han hadde forsnakket seg under pressekonferansen med Putin.

Donald Trumps pressetalskvinne Sarah Sanders sier det er samtaler på gang om et nytt besøk til høsten, men hun kunne ikke si sikkert hvor det vil finne sted.

Det hvite hus opplyser at det er den nasjonale sikkerhetsrådgiveren John Bolton som har fått i oppdrag å formelt invitere Putin til USA.

– Fare for opptak

USAs etterretningssjef Dan Coats var på en sikkerhetskonferanse i Aspen, Colorado, da han fikk vite av journalistene at Putin er invitert til USA.

– Det var ikke jeg klar over. Det kommer til å bli spesielt, sa Coats. Han la til at han ikke hadde noen opplysninger om hva som var blitt sagt under møtet i Helsingfors.

– Det er presidenten som har styringen på dette. Men hvis han hadde spurt meg om hvordan møtet skulle settes opp, ville jeg ha foreslått et litt annet opplegg. Det er alltid en fare for at Putin tar opp slikt på bånd, sa Coats.

- Bør ikke møtes alene

Demokratenes leder i Senatet Chuck Schumer mener at Trump og Putin ikke bør møtes alene før det blir klargjort hva som skjedde på møtet i Helsingfors.

– Inntil vi vet hva som skjedde på deres to timers lange møte i Helsingfors, bør ikke presidenten møte Putin på tomannshånd. Verken i USA, Russland eller noen andre steder. Det sier Schumer etter det ble kjent at USAs president Donald Trump inviterer Russland-president Vladimir Putin til Washington i løpet av høsten.

Flere dager etter toppmøtet mellom dem i Helsingfors er det få konkrete opplysninger om hva de to pratet om.