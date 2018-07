Forsiktig optimisme rundt svenske skogbranner

22. juli-minnesmerke avduket under sjuårsmarkeringen

NRK-sjefen i sorg over død kollega: – Ufattelig tragisk

Her er Coolen i gang på treningsfeltet

RBK-ansatt prøvde å hindre deltakelse i markering for Ingebrigtsen og Hoftun - så tok klubben grep

Sensurmeldingen er et sykdomstegn for RBK

- Jeg er storebroren her. Du er hun lille med munndiaré

Myndighetene svir av område i Dalarna for å hindre brannspredning

Saken oppdateres.

– Situasjonen er fortsatt alvorlig, men den har ikke blitt særlig forverret sammenlignet med i går, sier operativ sjef Britt Ramberg ved Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) på en pressekonferanse fredag.

– Vi ser en liten stabilisering eller forbedring av situasjonen, men det er fortsatt ingen grunn til å være alt for optimistiske, sier hun.

– Beste natten hittil

Det er fremdeles meldt varmt og tørt vær i Sverige i neste uke. Samtidig er det søndag kveld ventet tordenvær over Norrbotten og Västerbotten, som kan føre til at nye skogbranner oppstår.

Les også: Her kan du se den norske pilotens bilder fra katastrofebrannen

Redningsleder Robert Strid i Färila i Gävleborg sier likevel at han er forsiktig positiv til situasjonen i hans område.

– Vi jobber med våre begrensningslinjer. Vi har bedre værforhold akkurat nå, men varmt vær venter lenger fram. Akkurat nå handler det mye om å analysere, og vi ser lengre fram, sier Strid.

Redningsleder Hans Nornholm i Hälsingland er også forsiktig positiv.

– Dette har helt klart vært den beste natten hittil, sier han.

Svir av skog for å hindre spredning

Søndag bestemte redningsledelsen i Dalarna seg for å svi av et område på 800 hektar for å hindre brannspredning i Älvdalen.

Dette blir den største kontrollerte avbrenningen i moderne svensk historie, skriver SVT.

– For å opprettholde begrensningslinjene må vi forsterke dem, til å begynne med i det nordøstre hjørnet. Der kommer vi til å foreta en såkalt beskyttelsesavbrenning, sier redningssjef Johan Szymanski.

Les også: Hundrevis av frivillige i kø for å bidra

Avbrenningen skal skje før området rammes av høye temperaturer i neste uke. Rundt 60 personer fra redningstjenesten og forsvaret skal delta i aksjonen, i tillegg til eksperter på avbrenning. Veiene i området skal holdes stengt mens avbrenningen pågår.

Danmark busser 51 brannfolk

51 brannfolk sendes med busser fra Danmark til Sverige søndag. Dermed bidrar landet totalt med 60 brannfolk i kampen mot brannene i nabolandet.

– Det er snakk om frivillige, sier operativ sjef Lars Høg Schou ved danske beredskapsmyndigheter til nyhetsbyrået Ritzau.

Hjelpen kommer på et tidspunkt der det er over 40 branner i Sverige og føyer seg til de mange bidragene fra utlandet. 60 franske spesialister på slukking i ulendt terreng ble lørdag satt inn for å stoppe flammene.

Les også: Tok med hunden og en pose med eiendeler

Samme dag ankom 139 brannfolk og 44 kjøretøy fra Polen. De skal settes inn mot de voldsomme skogbrannene i Jämtland. 46 tyske brannmannskaper med tilhørende utstyr ventes også til Sverige i løpet av kort tid.

Svenskene får også hjelp fra blant annet Tyskland, Østerrike, Portugal, Italia og Litauen. Norge har bidratt med ti slukkingshelikoptre og annet materiell og mannskap.