- Livsfarlig å gå inn i skogen etter brannene

Saken oppdateres.

Selv om skogbrannene i Sverige er slukket enkelte steder, er ikke faren over.

- Tøyle nysgjerrigheten og hold dere borte fra skog og mark der det har brent. Det er forbundet med livsfare og kan gå veldig ille.

Det sier Magnus Westfält i den svenske skogeierforeningen Mellanskog til Østersundsposten.

De advarer mot det de kaller livstruende farer i skogområdene i Härjedalen der det nå foregår etterslukking.

For eksempel kan det være fare for at trær velter på grunn av at rotsystemene er skadet i brannene. Det kan også være groper fylt av glør i bakken som gir risiko for å brenne seg stygt, skriver avisa.

