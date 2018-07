Tallet på omkomne stiger etter Hellas-branner

Han kan takke en bergenser for at NRK endelig ble interessert

Dyrebeskyttelsen: – Det er like travelt hvert år

At de orker å fortelle, er en befrielse

Fortsatt håp for deg som vil bli lærer

Et av verdens største cruiseskip la til kai for siste gang i år

Fredag spiller de for finaleplass i EM: Bli kjent med Norges stortalenter

- For mange bønder har sommeren utviklet seg til en krisesituasjon

Jonas på Alma's opplever sjuke ting: - Jeg blir ikke lenger overrasket over hva folk får til når de er ute på byen

Problemene for Midtbyen tårner seg opp som følge av det ene «tiltaket» etter det andre

New York Times: Trumps tvitring skal etterforskes

New York Times: Trumps tvitring skal etterforskes

Saken oppdateres.

Brannmannskaper kjempet torsdag fortsatt mot flere mindre skogbranner i området rundt Aten, men ingen av dem utgjorde lenger større fare.

Oppryddingen etter storbrannene som herjet tidligere i uka, vil derimot ta lang tid. Flere tusen hus ble lagt i aske, og torsdag steg antallet omkomne til 82 etter at en av de brannskadde døde.

Over 70 mennesker er fortsatt innlagt på sykehus med brann- og røykskader, blant dem mange barn. Tilstanden for flere av dem blir betegnet som alvorlig.

Fortsatt letes det i ruinene av nedbrente hus og utbrente biler, og greske medier melder at brannene kostet minst 85 mennesker livet.

LES OGSÅ: Røde Kors: Dødstallet i skogbrannene ved Aten har steget til 50.

– Trolig påsatt

Greske myndigheter tror at den ene av skogbrannene som krevde menneskeliv var påsatt.

– Det er sterke indikasjoner på det, sier landets sikkerhetsminister Nikos Toskas.

Analyse av satellittbilder og undersøkelser på bakken viser at det begynte å brenne på flere steder samtidig mandag kveld, og det kan tyde på at en eller flere brannstiftere sto bak, mener han.

LES OGSÅ: Brannmanskaper fra Trøndelag er i sving igjen.

Ingen oversikt

Flere er meldt savnet av pårørende etter brannene, men myndighetene har ikke gått ut med noen oversikt over hvor mange det kan være snakk om.

På en nettside som er opprettet av lokale innbyggere, er det listet opp 27 navn på savnede, blant dem to jenter på ni år som er tvillinger.

Bare rundt 30 omkomne er hittil formelt identifisert, melder TV-stasjonen ERT, og myndighetene har bedt familiemedlemmer av savnede om å avgi DNA-prøver for å lette arbeidet.

– Oppgaven med å identifisere ofrene er enorm. Det er mange forkullede lik, noe som gjør prosedyren vanskelig, sier sjefen for de greske rettsmedisinere, Nikos Karakoukis, til nyhetsbyrået ANA.

Tysk politi har også sendt en gruppe rettsmedisinske eksperter til Hellas, for å bistå myndighetene med identifiseringen.

LES OGSÅ: Tok med hunden og en pose med eiendeler

Tusenvis av hus

Samtidig med at det letes etter ofre i brannruinene, arbeider myndighetene med å skaffe seg oversikt over de materielle skadene etter skogbrannene.

Nærmere 2.500 brannskadde hus er hittil undersøkt av bygningstekniske eksperter, som har slått fast at halvparten av dem er ubeboelige.

Statsminister Alexis Tsipras har opprettet et krisefond på drøyt 380 millioner kroner og ber alle som kan om å bidra til dette. Det har ikke dempet mange grekeres raseri over myndighetenes håndtering av brannene.

LES OGSÅ: Sør-Trøndelag Røde Kors sender hjelpemannskap til skogbrannene i Sverige.

Utskjelt

Mange i Hellas spør hvordan en så stor katastrofe kunne skje rett utenfor hovedstaden, og hvorfor beredskapen åpenbart var så dårlig.

Da forsvarsminister Panos Kammenos besøkte en av de hardest rammede landsbyene torsdag, ble han skjelt ut av rasende innbyggere som fortalte at brannvesenet ikke engang var klar over at det brant da de ble kontaktet.

Kammenos slo tilbake og anklaget innbyggerne for selv å ha bidratt til at omfanget av brannene ble så stort.

– Dette er en forbrytelse fra fortida. Kysten rundt Aten, alle disse eiendommene, flertallet av dem er bygd uten tillatelse, og de har okkupert kysten uten regler, sa han.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter