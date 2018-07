Flytrøbbel for norske turister på vei til Rhodos

Saken oppdateres.

- Nå står vi på flyplassen i Dalaman i Tyrkia. Her har vi sittet i hele natt, og sist gang vi fikk en baguett og vann var klokka fire i natt, sier Kristina Johansen fra Trondheim.

Hun er i et reisefølge med seks jenter på 17-18 år som søndag skulle reise til Rhodos.

- Vi fikk vite rett før vi landet at det var problemer på Rhodos flyplass, og at vi derfor ikke kunne lande der, sier Johansen.

Måtte legge ut for visum

Etter å ha ankommet Dalaman har Kristina Johansen og reisefølget lagt ut penger for visum for å være i Tyrkia.

- Her har det vært et kaos av varme, masse mennesker og forvirring. Og to personer besvimte i folkemengden, forteller hun.

Kristina Johansen og de andre i reisefølget er fortvilt over situasjonen.

- Vi har nå fått vite at vi skal ta buss til båten, og så båten over til Rhodos. Men vi har stått i to timer og ventet på bussen uten noe mer informasjon, sier Kristina Johansen på telefon til Adresseavisen like etter klokka 08.00. mandag morgen.

Lange køer i Rhodos

Det er rapportert om manuell innsjekk og timelange køer i Rhodos, samt andre på vei til flyplassen som har blitt omdirigert til Dalaman i Tyrkia.

På flyplassens hjemmesider får reisende beskjed om å måtte regne med forsinkelser på grunn av tekniske problemer med systemer levert av en tredjepart.

Passasjerene rådes til å ta kontakt med flyselskaper eller reisebyråer for mer informasjon