Passasjerfly med 103 personer om bord styrtet i Mexico – ingen døde

Når smågutter plages av magen sin, har vi et problem

Tora (17) og Kajsa (17) om hoppeforbud på Grilstad: - Å høre et plask er ikke forstyrrende

18 steder over 30 grader

Tabbetrekk ødela for Magnus Carlsen

Kristin kjemper for å bli «verdens sprekeste». Så mye trener hun

Like mange tropedager på fem dager som de siste 60 årene

Regnet sørget for å slukke brann i Hemne.

Saken oppdateres.

Tallene for hvor mange som ble skadd i ulykken, varierer stort. Ifølge en talsperson for sivilforsvaret i Durango er omkring 85 personer skadd, hvorav de fleste kun har fått mindre skader. Samtidig opplyser delstatens guvernør José Aispuro at 49 personer får behandling på sykehus.

Piloten skal være en av kun to alvorlig skadde etter ulykken som skjedde omkring klokken 16 lokal tid.

Mexicanske myndigheter opplyser tirsdag kveld lokal tid at det var 103 personer om bord på flyet, etter at to små barn ble lagt til i oversikten. Alle passasjerene tok seg ut av flyet på egen hånd før det begynte å brenne.

Regn og storm

Flyet, en Embraer E190, styrtet på en åker like etter å ha tatt av fra den internasjonale flyplassen i delstatens hovedstad med samme navn.

Myndighetene mener ulykken skyldtes et kraftig vindkast like før avgang, som gjorde at flyets venstre vinge gikk i bakken. Begge motorene skal da ha blitt kraftig skadet. Ifølge sivilforsvaret styrtet flyet med fronten først og traff bakken bare noen hundre meter fra rullebanen det tok av fra. Trolig har flyet knapt løftet seg fra bakken.

Guvernør Aispuro opplyser at flyet raskt begynte å brenne, og at de materielle skadene er store. Først etter noen timer lyktes brannvesenet med å slukke brannen.

– Det var kraftig regn og storm. Vi mener at piloten forsøkte å avbryte avgang, men at det ikke lenger var mulig, sier guvernøren.

Passasjerflyet var på vei fra Durango til hovedstaden Mexico by da ulykken skjedde. Det brasilianske flyet skal være omkring 10 år gammelt og har fløyet for to andre selskaper før det ble kjøpt av Aeroméxico.

Selskapet beklager

Bilder tatt kort tid etter ulykken viser et brennende, men relativt intakt fly liggende på en åker. Ambulansepersonell og Røde Kors var raskt på plass for å ta hånd om de skadde.

Flyselskapet Aeroméxico, som er Mexicos største, skriver i en pressemelding at flyet var «perfekt ivaretatt», og at det senest var til service i februar.

– Vi beklager ulykken på det sterkeste, og våre tanker går til de involvertes pårørende. Vi håndterer situasjonen og gjør alle nødvendige tiltak for å hjelpe familiene til våre passasjerer og besetningsmedlemmer i denne vanskelige tiden, skriver selskapet.

Overlevende: – Velsignet

En av passasjerene på flyet var Jackeline Flores, som skulle reise til Mexico by med datteren sin. Hun forteller at de to krabbet ut av et hull i flyet før det begynte å brenne.

– Jeg føler meg velsignet og takket Gud, sier Flores, som også forteller at hun så en yngre jente med synlige skader i beinet.