Beruset bilfører presset to syklister av veien

Største døgnnedbør i Oppdal på over fem år

Ødegaard fikk nytt innhopp for Real Madrid

Nå kan du få Pirbadet nesten for deg selv

For første gang denne sesongen har Ranheim tapt to kamper på rad. Nå skal de slå tilbake

Mener for mange kreftpasienter får behandling

Lynnedslag kostet svensk kvinne og to finner livet

Mener for mange kreftpasienter får behandling

Saken oppdateres.

Jordskjelvets episenter ligger kun 10 kilometer under bakken, ifølge det amerikanske overvåkingssenteret USGS.

For bare en uke siden omkom 17 personer i et annet jordskjelv på den samme øya. Det hadde en styrke på 6,4. Da ble også over 1.000 bygninger helt eller delvis ødelagt.

Lombok ligger like ved ferieøya Bali og er et populært mål for ryggsekkturister.