Trønderpar på Bali: - Jeg var redd hele bygningen skulle rase

Saken oppdateres.

- Det ble panikk og kaotiske tilstander. Folk ville bare ned og ut, sier Arve Holberg.

- Jeg var redd for at hele bygningen skulle rase. Det var nervepirrende minutter. Vi sprang for livet.

Da jordskjelvet rammet, var han, kona og den indonesiske sjåføren deres i andre etasje i et kjøpesenter rett ved stranda på Bali.

Hele bygningen ristet

- Hele bygningen begynte å riste, forteller han til Adresseavisen vel to timer etter at skjelvet rammet. Bali er naboøya til Lombok der jordskjelvet hadde episenteret. Det var et kraftig skjelv, målt til en styrke på sju.

Arve Holberg vet ikke hvor lang tid de brukte på å komme seg ut av kjøpesenteret. Han tror de brukte noen minutter, kanskje fire-fem.

- Tenkte bare på kona

- Tida sto stille. Jeg tenkte bare på kona og var bekymret for henne. Jeg var ikke så redd på egne vegne da det sto på som verst, sier han. Han forteller at kona mistet en sko i kaoset og at det var umulig å gå tilbake for å lete etter den.

- Det var bare å komme seg ned og ut. Det var full panikk, og folk hylte og skreik. Jeg så at folk, både turister og lokalbefolkningen, var vettskremte. Også sjåføren vår var kraftig skremt. Hele bygningen ristet. Alle ville ut av kjøpesenteret og bort fra stranda fordi det var sendt ut tsunamivarsel.

Kom seg bort fra stranda

Vel ute av kjøpesenteret kjente de flere etterskjelv og at hele bakken rista lenge etter selve skjelvet. De to stjørdalingene greide å holde sammen med sjåføren sin.

- Vi kom oss ut i bilen og bort fra stranda, sier Holberg. Han forteller at det var kaos i trafinnen fordi alle skulle bort fra stranda. Nå har de funnet seg en restaurant langt inne i landet og har fått seg litt mat og roet seg. Nå sitter se og ser på indonesisk TV og holder seg oppdatert fra det sjåføren forteller.

- Vi ser på TV at bygninger raser.

Reiser hjem mandag

De har fått med seg at tsunamivarselet er trukket tilbake og er glade for at det har roet seg og at de kom seg velberget ut av kjøpesenteret.

Da Adresseavisen snakket med Holberg, var klokka 23 på Bali (klokka 17 norsk tid). De forbereder seg på å dra til hotellet som ligget et par kilometer fra stranda.

- Vi bor i femte etasje og er litt betenkt, men vi har ikke så mange andre valg, sier han. De reiser hjem mandag, og han regner ikke med at det blir så mye søvn den siste natta på ferieøya.

- Det var en skremmende opplevelse.