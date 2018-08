Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) deltok offisielt under Irans ambassades feiring av den islamske revolusjonen

Misset i kvalifiseringen: EM over for Tonje Angelsen

Det bekrefter Nærings- og fiskeridepartementet overfor Aftenposten. De opplyser at fiskeriminister Sandberg, som også er 1. nestleder i Fremskrittspartiet, ble invitert av den iranske ambassaden. Han takket ja til invitasjonen uten at det ble gjort noen vurdering i departementets embedsverk.

Per Sandbergs kjæreste, norsk-iranske Bahareh Letnes, var også til stede, opplyser departementet til Filter Nyheter. Utenriksdepartementet var representert på embetsnivå.

Feirer islamsk revolusjon som kostet tusenvis av liv

Den iranske nasjonaldagen faller på 11. februar, som markerer slutten på den iranske revolusjonen i 1979.

Revolusjonen førte til at Iran ble erklært en «islamsk republikk», som ble styrt av ayatollah Khomeni som øverste leder. Tusenvis av politiske motstandere av det nye regimet ble henrettet under og etter revolusjonen, ifølge Amnesty International.

Til tross for at han deltok under feiringen, har Per Sandberg flere ganger sagt at han tar avstand fra det autoritære styret i Iran:

«Iran er et prestestyre som forfekter islamistisk styresett som jeg tar klart avstand fra. Forfølgelse, dødsstraff og mangel på likestilling mellom menn og kvinner er forkastelig», skrev Sandberg i en kronikk i forige uke.

Departementet opplyser at statsrådene får mange invitasjoner fra ambassader, og at det er vanlig at de sier ja til noe og nei til noe.

Ble ikke journalført

Invitasjonen kom fra den iranske ambassaden, men den ble ikke journalført av Nærings- og fiskeridepartementet.

– Om ikke statsråden har noen rolle utover det å dra dit så har praksis vært at det ikke journalføres, sier Halvard Wensel, pressekontakt i Nærings- og fiskeridepartementet.

– Prosedyren er at om man får en invitasjon som genererer saksbehandling, altså om statsråden skal holde en tale, innledning eller lignende, så journalføres det. Om ikke blir denne type invitasjoner ikke journalført.

Da Kulturdepartementet mottok invitasjon til «årsmarkering av seieren for den islamske revolusjonen i Iran» i februar 2015 og 2016, ble invitasjonen journalført.

– Kan være brudd på offentlighetsloven

– Jeg mener dette burde vært journalført, han mottok invitasjonen i kraft av å være statsråd, og da er dette en del av saksdokumentene til departementet, sier Kristine Foss, rådgiver i Norsk Presseforbund.

– Er dette et brudd på offentlighetsloven slik du ser det, eller er det rom for bruk av skjønn?

– Det er ikke rom for skjønn, jeg mener dette er et brudd på journalføringsplikten og dermed offentlighetsloven, så lenge han mottok dette i kraft av å være statsråd. Alle saksdokumenter skal journalføres.

Offentlighetsloven skal legge til rette for at offentlig virksomhet er åpen og gjennomsiktig, og for å styrke tilliten til det offentlige og kontrollen fra allmennheten.

– Dette skulle absolutt vært journalført. Det er ingen tvil om at dette er saksdokument og info som er av interesse for samfunnet, sier Foss.

– Det er jo i høyeste grad interessant for samfunnet å få vite hva statsråder blir invitert til, hva de deltar på og hva de avslår.

Nærings- og fiskeridepartementet ønsker ikke å kommentere Foss’ uttalelser.

De ville heller ikke si noe om hvor vanlig det er at en statsråd takker ja til en invitasjon fra en ambassade uten at det blir vurdert av departementet.

Aftenposten har flere ganger siden tirsdag forsøkt å få et intervju med Per Sandberg gjennom departementets kommunikasjonsavdeling, men har foreløpig ikke fått noen svar på disse forespørslene.

Mye bråk etter Iran-reise

Fiskeriminister Per Sandberg har vært i hardt vær siden det ble kjent at han har vært på en privat reise i Iran sammen med kjæresten, norskiranske Bahareh Letnes.

Han dro uten å informere hverken sitt eget departement eller Statsministerens kontor. Det skjedde ikke før han allerede hadde ankommet landet.

1. august ble det kjent at Sandberg hadde med jobbtelefonen på Iran-ferien. Det strider mot rådet fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Telefonen ble levert inn til PST og er nå inndratt.

Onsdag sa statsminister Erna Solberg at hun fortsatt har tillit til Per Sandberg som statsråd.