Trump kaller tidligere ansatt «skurk» etter rasismeanklager

Mann siktet etter skyting i canadisk by

Mann dømt for 11. september-angrepet løslates fra fengsel i Tyskland

Saken oppdateres.

I boken skriver Newman, som jobbet for Trump-administrasjonen fram til hun ble sparket i desember i fjor, at presidenten ofte brukte ordet «neger» i sin omtale av mørkhudede personer.

Newman skriver også at Trump refererte til Kellyanne Conways halvt filippinske ektemann George Conway på svært nedsettende vis.

Under en fotoseanse sammen med motorsykkelgruppen «Bikers for Trump» i New Jersey lørdag fikk Trump spørsmål om den nylig utgitte boken.

LES OGSÅ: Kunsten å snakke med Trump

– En skurk. Hun er en skurk, var alt presidenten hadde å si.

Da Newman mistet jobben i Det hvite hus i desember, skrev flere medier at kilder tett på Newmann mente hun trivdes dårlig med å forsvare Trump-administrasjonen offentlig. I 2016 og 2017 var hun politisk rådgiver og en offentlig støttespiller for Trump.

Det hvite hus' talsperson Sarah Sanders uttalte fredag at boken er fylt med løgner.

– I stedet for å fortelle sannheten om alt det fine president Trump og hans administrasjon gjør for å sikre et trygt og velstående USA, har hun gjennomhullet boken med løgner og falske anklager, sa Sanders.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter