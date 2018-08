Kofi Annan er død

Statsministeren fikk vite at Sandberg hadde med jobbtelefon til Kina gjennom mediene

Berit Rian var 40 år og hastet til nok et møte da hun fikk telefonen hun hadde ventet på i to år.

Zlatan nekter å spille på kunstgress – står over kamp

Carlsen-kommentar skapte latter i USA. Men de hadde misforstått.

Vi journalister lager så mye støy at mange lukker ørene

Barns spontane lek har for dårlig vilkår

Statsbegravelse i gang for døde etter brokollapsen i Italia

Barns spontane lek har for dårlig vilkår

Statsbegravelse i gang for døde etter brokollapsen i Italia

Solberg: – Annans bortgang er et tap for verden

Saken oppdateres.

Annans egen stiftelse opplyser at den tidligere generalsekretæren døde lørdag etter kort tids sykdom.

– Gjennom sin karriere og sitt lederskap i FN var han en sterk forkjemper for fred, bærekraftig utvikling, menneskerettigheter og lovstyre, skriver stiftelsen i en uttalelse.

– Hans bortgang er et tap for verden. Hans livsverk vil lyse også for fremtidige generasjoner, skriver statsminister Erna Solberg (H) på Twitter.

– Savner sidestykke

Annan, som kom fra Ghana, ledet FN fra 1997 til 2006. Han var den første svarte afrikaneren som ledet verdensorganisasjonen, og den sjuende generalsekretæren.

– Han steg i gradene og førte organisasjonen inn i et nytt årtusen med en verdighet og besluttsomhet som savner sidestykke, sier dagens generalsekretær António Guterres i en uttalelse.

Guterres mener Annan «på mange måter var FN».

I 2001 mottok FN og Annan Nobels fredspris for arbeidet for en bedre organisert og mer fredelig verden.

Syria-megler

I løpet av sin periode som FN-sjef måtte Annan håndtere en rekke kriser og konflikter. Han bidro blant annet i forsøkene på å skape fred mellom Israel og palestinerne.

Senere ble han utnevnt til FNs spesialutsending for Syria, og han hadde dermed en ledende rolle i forsøkene på å avslutte konflikten i landet.

Annan ledet også organisasjonen The Elders, som ble grunnlagt av Nelson Mandela og hvor blant andre Gro Harlem Brundtland er medlem.