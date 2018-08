Heftige reaksjoner på Trump-advokatens tilståelse: «Det verste som har skjedd» «Trump bør gå» «Slu liten rotte»

«Jeg kan ikke skyve bort tanken på at det under duken rager en enorm fallos» 5

Nyheten om at Michael Cohen, president Donald Trumps tidligere advokat,tilstår brudd på lovene om valgkampfinansiering slo ned som en bombetirsdag. Nå kommer reaksjonene i strie strømmer fra Trumps motstandere og også noen drypp fra hans støttespillere, skriver Aftenposten.

Mange kommentatorer mener tirsdagen kan ha vært Trumps verste dag som president. De som ønsker å stille Trump for riksrett, har fått vann på mølla. Cohen har blant annet tilstått å ha betalt penger til pornostjernen Stormy Daniels og tidligere Playboy-modell Karen McDougal i valgkampen på vegne av presidentkandidaten. Hensikten skulle være å få henne til å holde munn om en angivelig affære med Trump – såkalte hysjpenger.

Her er noen av reaksjonene:

Team Daniels

– Hvordan liker dere meg nå, spør pornostjernen Stormy Daniels selv på Twitter.

– Vi skal få en ende på denne søppelbrannen av et presidentskap på den ene måten eller den andre, uttaler Daniels-advokat Michael Avenatti. Han mener utviklingen i saken gjør at han og Daniels nå kan kreve å få gjennomføre et vitneavhør av presidenten under ed.

Trump: Heksejakt

President Donald Trump snakket til reportere i West Virginia tirsdag kveld, men nevnte ikke Cohen-saken direkte. I stedet omtalte han saken mot sin tidligere valgkampsjef Paul Manafort, som ble dømt for skattesvindel samme dag.

– Jeg må fortelle dere at Paul Manafort en bra mann. Saken involverer ikke meg, men jeg føler likevel at dette var en trist ting som skjedde. Dette har ikke noe å gjøre med russisk sammensvergelse. Dette er en heksejakt og vil ende i vanære, sa Trump.

Guiliani: Ingen anklager mot Trump

Donald Trumps advokat, tidligere New York-borgermester Rudy Giuliani, skriver i en uttalelse at anklagene mot Cohen ikke inneholder noen påstander om at president Donald Trump har gjort noe galt. Han retter skytset mot Michael Cohen, som han kaller «en slu liten rotte».

– Det er åpenbart, som aktor påpeker, at Cohens handlinger gjenspeiler et mønster av løgner og uærlighet over en lengre periode, heter det i uttalelsen.

Konservativ kommentator: Gå av!

Bret Stephens, en konservativ avisspaltist som ikke har vært noen stor Trump-tilhenger, mener Trump må gå.

– Jeg har vært skeptisk til klokskapen og grunnlaget for en riksrettiltale. Cohens tilståelse endret det. Presidenten er helt klart skyldig i alvorlige forbrytelser og forseelser. Han bør gå av fra sitt embete eller bli fjernet i en riksrettssak, skriver han på Twitter.

Eks-Trump-rådgiver: Det verste hittil

Eks-Trump-rådgiver Michael Caputo er en republikansk valgstrateg.

– Dommen i Manafort-saken er ikke på langt nær så urovekkende for meg som Cohen-avtalen og Cohens uttalelse. Det er trolig det verste som har skjedd hittil i denne etterforskningen av presidentskapet, sier han til Politico.

Caputo er selv blitt grillet i Senatet om påstandene om samarbeid med russerne og nektet bastant.

Pelosi: Øker risikoen for Trump

Nancy Pelosi, som er Demokratenes minoritetsleder i Representantenes hus, og dermed opposisjonsleder, mener at innrømmelsene fra Trumps tidligere kampanjeleder Paul Manafort og hans tidligere advokat Michael Cohen er «ytterligere bevis på den tøylesløse korrupsjonen og kriminaliteten i hjertet av Trumps innerste sirkel».

Hun skriver også at Cohens uttalelse om at utbetalingene av «hysj-penger» skjedde på bestilling av «kandidaten», viser at Trump påstand om at han ikke visste noe, ikke stemmer, og at dette øker risikoen for at det får juridiske konsekvenser for ham.

Hvis Demokratene skulle få flertall i Representantenes hus i høstens mellomvalg, vil Pelosi spille en nøkkelrolle dersom det blir tale om riksrett.

New York Times: «Alle presidentens skurker»

Avisen The New York Times’ lederartikkel om saken har fått tittelen «Alle presidentens skurker», med klar henvisning til filmen om Watergate-skandalen som felte tidligere president Richard Nixon, «Alle presidentens menn».

«Bare en komplett fantast – det vil si president Trump og hans kult – kan fortsette å påstå at etterforskningen av utenlandsk innblanding i et amerikansk valg, som allerede har medført en rekke tiltaler og flere innrømmelser, er «svindel», eller «bedrageri» eller «en manipulert heksejakt» står det i lederartikkelen.

The Washington Post: Kan ikke ignoreres

The Washington Post krever i sin lederartikkel onsdag at Kongressen gransker saken.

– Trump kan ikke late som at disse forbrytelsene ikke fant sted eller at de ikke har noe med ham å gjøre. Det kan heller ikke Kongressen, skriver avisen.

Lederskribentene konkluderer ikke ennå om det bør åpnes riksrettssak, men mener lovgiverne «ikke med god samvittighet kan ignorere en påstått medskyldig i Det hvite hus».

Obama-rådgiver: Som Trump fryktet?

Barack Obamas rådgiver David Axelrod har beskrevet Cohens tilståelse som «forbløffende».

– Denne Cohen-avtalen er så dårlig som den kunne vært for presidenten og kanskje så dårlig som han fryktet, skriver Axelrod på Twitter.