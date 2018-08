Russland har mistet atomdrevet missil i Barentshavet

- Trist exit for Per Sandberg

Saken oppdateres.

Den norske etterretningstjenesten bekrefter overfor Aftenposten at Russland i november 2017 gjennomførte to mislykkede prøveskytinger av et nytt landbasert kryssermissil fra et midlertidig testfelt på øya Novaja Zemlya.

«Den første skytingen feilet etter kort tid og missilet falt ned på øya. Det andre hadde noe lengre flukttid før det feilet, eller testen ble avbrutt. Missilet falt ned i havet nær land på vestkysten av Novaja Zemlya», skriver pressetalsmann Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter i en epost til avisen.

Etterretningstjenesten kan imidlertid ikke bekrefte at missilene som ble testet, var atomdrevne.

Bellona bekymret

Den norske etterretningstjenesten bekrefter overfor Aftenposten at Russland i november 2017 gjennomførte to mislykkede prøveskytinger av et nytt landbasert kryssermissil fra et midlertidig testfelt på øya Novaja Zemlya.

«Den første skytingen feilet etter kort tid og missilet falt ned på øya. Det andre hadde noe lengre flukttid før det feilet, eller testen ble avbrutt. Missilet falt ned i havet nær land på vestkysten av Novaja Zemlya», skriver pressetalsmann Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter i en epost til avisen.

Etterretningstjenesten kan imidlertid ikke bekrefte at missilene som ble testet, var atomdrevne.

Kan lekke

Det er en rakett som ble testet i november, som ifølge kildene kom på avveie i Barentshavet nord for Norge og Russland. Tre fartøyer skal være på vei for å prøve å finne den, ett av dem utstyrt for å håndtere radioaktivt materiale.

Den amerikanske etterretningsrapporten nevner ikke mulige helse- eller miljøfarer som følge av lekkasje fra våpenet, skulle det være ødelagt.

– Det sier seg selv at hvis du fyrer av et missil med kjernekraft som energikilde, og du får et uhell, så vil det kjernefysiske materialet ende opp samme sted som resten, sier Hans Kristensen, som er tilknyttet Federation of American Scientists.

Norsk fiskerinæring er bekymret over opplysningene.

- Bare mistanke om at det kan være lekket ut radioaktivitet i dette området kan få store konsekvenser rent markedsmessig. Vi er avhengig av å selge norsk fisk til utlandet. Vi er bekymret for at forurensning kan ta livet av fisken, men selv et rykte om det kan få store konsekvenser, påpeker informasjonsleder Odd Kristian Dahle i organisasjonen Fiskebåt overfor NRK.

Ny generasjon våpen

I en tale til den russiske nasjonalforsamlingen 1. mars varslet Putin at Russland er i ferd med å utvikle flere nye kjernefysiske våpen som ikke skal kunne stanses av andre lands rakettskjold.

Blant våpnene var en undervannsdrone som kan utstyres med atomvåpen for å ramme både hangarskip og marinebaser og en ny kjernefysisk krysserrakett med ubegrenset rekkevidde.

I etterretningsrapporten framkommer det at USA har fått med seg testing av fire atomdrevne missiler. Den ene krasjet etter bare fire sekunder. Den som holdt lengst, klarte seg i to minutter. Russland benekter de mislykkede testene. Det er ikke kjent om det er flere raketter som er savnet etter utprøvingen.

Våpenet skal ha vært under utvikling siden begynnelsen av 2000-tallet og antas å bruke en bensindrevet motor for å ta av, før det går over til den atomdrevne motoren, ifølge kildene til CNBC.