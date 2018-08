Flere skutt og drept under dataspillturnering i Florida

Ranheim jakter sin første seier på to måneder: Superveteranen tilbake i startoppstillingen

Saken oppdateres.

Politiet mistenker ikke at det var flere gjerningspersoner, opplyste sheriff Mike Williams på en pressekonferanse i byen nord i Florida søndag.

Åstedet er sikret, den mistenkte gjerningsmannen er en hvit mann, og det var flere vitner til skytingen, tilføyde han.

Flere mennesker er drept og såret i masseskytingen, men sheriffen ville foreløpig ikke oppgi noen tall.

Dataspillturnering

Skytingen rammet en dataspillturnering som fant sted på senteret, ifølge amerikanske medier.

– Flere drepte på åstedet. Mange er fraktet bort, skrev sheriffens kontor i Jacksonville på Twitter.

Politiet opplyste at mange gjemmer seg inne på kjøpesenteret, og de bes om å holde seg skjult mens politiets innsatsstyrke søker gjennom området.

Ukjent antall drepte

Ifølge TV-stasjonen CBS melder lokale medier at fire personer er døde, og at det er totalt elleve skuddofre. Tallene er ikke bekreftet av politiet.

– Masseskyting på Jacksonville Landing. Hold dere langt unna området. Det er ikke trygt på nåværende tidspunkt HOLD DERE UNNA, skrev sheriffens kontor på Twitter i den første meldingen om skytingen.

På en nettoverføring fra dataspillturneringen kunne man høre flere skudd før spillingen i restauranten brått avbrytes.

Jacksonville Landing ligger langs elva St. Johns i sentrum av byen og består av et stort kjøpesenterkompleks med butikker, kafeer og underholdningstilbud.

– Vi finner mange folk som gjemmer seg i avlåste deler av The Landing. Vi ber dere beholde roen og holde dere gjemt. SWAT gjør et metodisk søk inne i The Landing. Vi vil finne dere, vennligst ikke løp ut, tvitrer politiet.

Fotballspill

Deltakerne i turneringen spilte det amerikanske fotballspillet Madden 19. Denne helgen startet den første av fire kvalifiseringsrunder i GHLF Game Bar i Jacksonville, ifølge EA Sports.

En av deltakerne turneringen tvitrer om det han opplevde.

– Turneringen ble nettopp beskutt. Jeg forlater stedet og kommer aldri tilbake. Jeg er virkelig heldig. Kulen traff tommelen min, skriver han på Twitter og beskriver dagen som den «verste i hans liv».

– Jeg vil aldri ta noe for gitt igjen. Livet kan ta slutt på noen sekunder, tilføyer han.

Jacksonville ligger nordøst i Florida og har over 800.000 innbyggere.

Politikere reagerer

Florida-senator Marco Rubio sier han har snakket med lokale myndigheter og venter på mer informasjon om skytingen.

– Nyhetene fra Jacksonville er forferdelige, skriver republikaneren på Twitter.

Flere politikere skriver også at det er på tide å få slutt på masseskytinger i USA.

– Politikere som kun tilbyr tanker og bønn, handler feigt. Det er på tide at vi krever mer, skriver demokraten Ted Deutch, medlem i Representantenes hus i USA.

En masseskyting i USA er definert som en hendelse der fire eller flere personer ble skutt av en og samme gjerningsmann. Så langt i år er det registrert 234 masseskytinger i landet, viser tall fra Gun Violence Archive.