Senator John McCain er død, 81 år gammel

Saken oppdateres.

McCain døde lørdag av en aggressiv form for hjernekreft etter at familien hans dagen før opplyste at han hadde besluttet å avslutte behandlingen.

Han hadde uansett levd lenger enn prognosene for den alvorlige kreften tilsa.

Kontoret hans opplyser at han døde på sin ranch i Arizona lørdag ettermiddag.

McCain var i seks år krigsfange etter å ha blitt skutt ned over Vietnam og kom hjem som krigshelt etter å ha blitt torturert på det groveste.

Han har vært senator i seks perioder – over 30 år, og var kjent for å være en uavhengig røst, som i de siste årene var sterkt kritisk til president Donald Trump.

Han var Republikanernes presidentkandidat i 2008, men tapte mot Barack Obama.

McCain var en konservativ politiker som hadde sterk tiltro til USAs militærmakt og som støttet USAs militæraksjoner rundt om i verden, blant annet invasjonen av Irak i 2003.

Men i motsetning til andre republikanere var han sterkt imot tortur. Han var også en av få republikanere som åpent tok klimaendringene på alvor, og Trump har aldri tilgitt ham for å stemme imot Republikanernes forsøk på å innføre en annen helsereform til erstatning for Obamas.

Når han nå er død, vil guvernøren i Arizona, Doug Ducey, utpeke en ny senator til å ta hans plass. Han eller hun blir sittende ut McCains periode til 2020.