Russland bekrefter møte med Iran og Tyrkia om Syria

Saken oppdateres.

Den statlige tyrkiske TV-stasjonen TRT Haber meldte mandag at Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan vil reise til Iran 7. september for å møte Russlands president Vladimir Putin og den iranske presidenten Hassan Rouhani for et tredje trepartstoppmøte om den spente situasjonen i Syria.

Opplysningen er basert på at den tyrkiske presidentens kontor har invitert utvalgte tyrkiske medier til å dekke en reise med Erdogan fredag 7. september. Den tyrkiske presidentens kontor ville ikke bekrefte at det dreier seg opp et toppmøte mellom de tre landenes ledere.

Dmitrij Peskov, talsperson for Putin, sier imidlertid at et toppmøte skal finne sted, men vil ikke bekrefte tidspunkt eller sted.

Kan bli Iran

Peskov sier det er mulig at et møte kan finne sted i den iranske hovedstaden Teheran, men dette er ikke det som blir sagt fra iransk side. Iran har tidligere meldt at et møte mellom de tre landenes presidenter skal avholdes tidlig i september i byen Tabriz.

Ifølge den tyrkiske avisa Hurriyet skal samtalene være et forsøk på å få på plass en våpenhvile for Syria-krigen.

Dette har vært forsøkt flere ganger tidligere, blant annet i Astana i Kasakhstan. Iran og Russland er den syriske presidenten Bashar al-Assads fremste allierte, mens Tyrkia har støttet opprørere som vil få presidenten avsatt.

Idlib-offensiv

Det har lenge vært spekulert i om syriske regjeringsstyrker og deres russiske allierte planlegger en stor offensiv mot Idlib-provinsen, noe Tyrkia har advart mot på det sterkeste. Idlib er Syrias siste opprørskontrollerte provins, med en sivilbefolkning på 3,5 millioner mennesker rette ved siden av Tyrkia.

Tyrkia har ikke lagt skjul på at de er bekymret for et en offensiv vil utløse en ny strøm av flyktninger til landet fra Syria, men også for at en militær løsning vil trekke ut i tid. Tyrkias utenriksminister uttrykte sin bekymring fredag etter samtaler med sin russiske motpart.

– Ikke bare for Idlib, men for Syrias framtid, vil det forårsake katastrofe, og kampene kan komme til å vare i lang tid, sa han og la til at Tyrkia er bekymret for hvor sivilbefolkningen i Idlib skal gjøre av seg.

– Det er også viktig for Tyrkia fordi de er på den andre siden av vår grense. De utgjør en trussel for oss, sa han.