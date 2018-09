– Nervegift ble smuglet til Storbritannia i en parfymeflaske

Fakta om attentatet mot Sergej Skripal

* 4. mars ble den russiske eksspionen Sergej Skripal (66) og hans datter Julia (33) funnet bevisstløse på en benk i Salisbury i Storbritannia.

* Britiske myndigheter mener at de to ble forgiftet med novitsjok, en nervegift som ble utviklet i Sovjetunionen på slutten av den kalde krigen, og anklager Russland for å stå bak.

* Russiske myndigheter avviser at de står bak. Britiske eksperter har ikke kunnet fastslå hvor nervegiften som ble brukt, kom fra. Det har heller ikke Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW).

* Saken førte til masseutvisninger av diplomater og en opphetet ordkrig mellom Russland og Storbritannia. Også en rekke andre vestlige land, deriblant USA, Norge og de fleste EU-landene, utviste russiske diplomater.

* Sergej og Julia Skripal lå kritisk syke i koma i flere uker. Julia ble skrevet ut fra sykehuset i april. Sergej ble utskrevet i mai.

* 30. juni ble to briter funnet bevisstløse i et hus i Amesbury, som ligger om lag 13 kilometer fra Salisbury. En av dem, Dawn Sturgess, døde noen dager senere. Også disse to ble forgiftet med novitsjok.

* 5. september utsendte britisk politi en europeisk arrestordre mot de russiske statsborgerne Aleksandr Petrov og Ruslan Bosjirov. De er siktet for å ha planlagt drap, for drapsforsøk og for å ha brukt nervegiften mot Sergej og Julia Skripal.