Filmstjernen Burt Reynolds er død

Reynolds døde torsdag av hjertesvikt på et sykehus i Florida, opplyser hans agent Erik Kritzer ifølge Hollywood Reporter.

Burt Reynolds var mest kjent for sine roller i komedier som «Smokey and the Bandit» og «The Cannonball Run». Men han spilte også i dramaer og ble blant annet nominert til Oscar for sin rolle i «Boogie Nights».

I tillegg jobbet han også som regissør og produsent.

Karrieren startet på slutten av 1950-tallet og tok av da han ble med i fjernsynsserien «Kruttrøyk» i 1962. Siden gikk det slag i slag med roller i flere filmer, før det store gjennombruddet kom med filmen «Deliverance».

Ved en anledning i 1970 spurte Albert R. Broccoli om Reynolds ville spille James Bond, men Reynolds takket nei.

– En amerikaner kan ikke spille James Bond. Det lar seg bare ikke gjøre, svarte han. Reynolds innrømmet senere at han angret på å ha avvist rollen.

70-tallssuksess

Under innspillingen av filmen «Deliverance» besluttet produsentene å spare penger ved å la skuespillerne gjennomføre sine egne stunts. Det kostet nesten Reynolds livet da han var nær å drukne i en kano på vei ned ei elv. Filmen ble imidlertid en suksess og Reynolds popularitet skjøt i været.

Deretter spilte han rollen som privatetterforskeren Shamus i Woody Allens komedie «Everything You Wanted To Know About Sex». Sex var et gjennomgangstema for Reynolds på 70-tallet. Han fikk status som sexsymbol og stilte opp naken i Cosmopolitan i 1972.

Han ble kjent for en livsstil der han nøt både raske biler og selskapet til kvinnelige medskuespillere. På 80-tallet hadde han opparbeidet seg et rykte som vanskelig å samarbeide med, og for å være skjørtejeger. Det var også noe han senere innrømmet at hadde gjort karrieren skadelidende.

Moro – og dyrt – med penger

Reynolds hadde tjent millioner av dollar, penger han visste å benytte seg av. Han kjøpte en rekke luksuseiendommer, et privatfly, et helikopter og en rekke spesialbygde biler. Men fallet i populariteten på 80-tallet, samt et tap på 20 millioner dollar i investering i to restaurantkjeder, oppkjøp i et fotballag som også kollapset, og en kostbar rettssak etter en skilsmisse, gjorde at han til slutt måtte erklære seg personlig konkurs. Gjelden var på 11 millioner dollar.

Men på 90-tallet var han tilbake i god gammel form, og skaffet seg Oscar-nominasjon for sin rolle som pornofilmregissør i filmen «Boogie Nights» fra 1997. Økonomien var på rett kjøl, men de økonomiske problemene klarte han aldri å overvinne helt. I 2014 måtte han selge noen av sine mest dyrebare effekter fra sin karriere, blant annet den ikoniske jakken han brukte i «Smokey and the Bandit», og flere filmpriser, blant dem Golden Globe-statuen fra 1998.

Reynolds holdt karrieren gående gjennom seks tiår, noe han kunne takke både sin skuespillerevne og sin karisma for. Men kanskje var også hans forfriskende ærlige selvinnsikt medvirkende, påpeker BBC i en nekrolog, der det vises til et sitat fra Vanity Fair som en gang spurte om han angret på noe:

– Jeg ville ha brukt mer penger og hatt enda mer moro. Det er alltid mulig å bruke mer penger.