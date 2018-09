Svensk valg med mange ukjente

Her er sju tips for den aller beste barberingen

Valglokalene åpnet klokken 8 i det som beskrives som et historisk veivalg og et verdivalg i Sverige.

De første valgdagsmålingene er ventet når valglokalene stenger klokken 20 søndag kveld, og et par timer senere vil foreløpige mandatfordelinger foreligge.

Alt tyder imidlertid på at situasjonen i Riksdagen vil bli alt annet enn enkel når stemmene er talt opp. Det skyldes at ingen av de to blokkene – verken de tre rødgrønne partiene eller de fire partiene i den borgerlige Alliansen – vil få over 50 prosent av stemmene.

Det sørger Sverigedemokraterna (SD) for – ett av få partier som kan føle seg helt sikre på bli valgvinner. Partiet ligger an til å gå kraftig fram fra dagens oppslutning på 12,9 prosent. Det gjør SD etter å ha ført en valgkamp med krav om en langt strammere innvandringspolitikk og hardere kamp mot kriminalitet.

– Alt hadde vært så mye enklere om vi bare kunne snakke sammen. Den statsministerkandidaten som først innser dette, vil få mest gjennomslag for sin politikk de neste fire årene, sa SD-leder Jimmie Åkesson da han avsluttet valgkampen sammen med jublende tilhengere lørdag kveld.

Men gjennom valgkampen har alle de øvrige sju partiene slamret døren igjen for Åkesson.

Kjempenes fall

For begge de tradisjonelt sett to største partiene i Sverige går det mot et kraftig tilbakegang sammenlignet med 2014-valget.

Socialdemokraterna har styrt Sverige sammen med Miljöpartiet de siste fire årene, men har ikke klart å omsette svært gode økonomiske tider i økt oppslutning. Partiet ligger an til å gå kraftig tilbake fra forrige valg, da partiet fikk støtte fra 31 prosent av velgerne.

Sossarna har kjørt fram tradisjonelle sosialdemokratiske saker som økte investeringer i skole, helse og omsorg, økt skatt for de rikeste og en ekstra friuke for småbarnsfamilier i valgkampen.

Men også Socialdemokraternas tradisjonelle ideologiske hovedmotstander, konservative Moderaterna, ser ut til å gå kraftig tilbake fra forrige valgs oppslutning på 23,3 prosent.

Lov og orden, en økonomisk politikk som legger til rette for jobbskaping, og selve prosjektet med Alliansen har stått sentralt for Moderaterna. Men til tross for høy score på tillitsmålinger og skryt for debattinnsatsen ser ikke partiets ferske leder Ulf Kristersson ut til å kunne hindre et kraftig tilbakeslag.

Også vinnere

Samtidig ser valget ut til å bli en kjærkommen opptur for Kristdemokraterna. Partiet har lenge slitt med ryggen mot veggen på meningsmålingene, men partileder Ebba Busch Thor ser med tydelighet og hardt fokus på kjernesaker som helse og omsorg ut til å ha lyktes med å bringe partiet på trygg avstand fra sperregrensen.

På borgerlig side tyder alt på at også Centerpartiet vil gjøre et godt valg, og partiets leder Annie Lööf blir nevnt som en mulig kompromisskandidat som statsminister i en sentrumsledet regjering.

På rødgrønn side går Vänsterpartiet, norske SVs søsterparti, mot et brakvalg og kan nesten få doblet sin oppslutning fra forrige valg, da 5,7 prosent støttet partiet. Derimot sliter Miljöpartiet i motvind etter fire år i regjering.

Men alt tyder på at søndagens valg bare er første skritt i en lang prosess for å finne ut hvem som skal styre Sverige fremover. Noen av partiene må nødvendigvis gå bort fra tidligere løfter for å skape bevegelse i prosessen.