Valgdagsmålinger: Dødt løp mellom blokkene, brakvalg for Sverigedemokraterna

Saken oppdateres.

Ifølge SVTs store valgdagsmåling får SD støtte fra 19,3 prosent av velgerne, mot 12,9 prosent ved forrige valg. Bare 0,2 prosentpoeng skiller mellom den borgerlige Alliansen på 39,6 prosent og de tre rødgrønne partiene på 39,4 prosent, ifølge målingen.

Men på TV4s valgdagsmåling leder de rødgrønne partiene knapt foran Alliansen, med 41 mot 40,1 prosent. Ifølge denne målingen gjør alle de fire borgerlige partiene det bedre enn meningsmålingene på forhånd tydet på. SD får støtte fra 16,3 prosent, ifølge TV4-målingen.

Kjempenes fall

For de tradisjonelt sett to største partiene i Sverige går det mot et kraftig tilbakegang sammenlignet med 2014-valget, viser valgdagsmålingene.

Socialdemokraterna har styrt Sverige sammen med Miljöpartiet de siste fire årene, men har ikke klart å omsette svært gode økonomiske tider i økt oppslutning. Partiet fikk i 2014 støtte fra 31 prosent av velgerne, men ser nå ut til å gjøre et historisk dårlig valg og få 25–26 prosent av stemmene, ifølge valgdagsmålingene.

Men også Socialdemokraternas tradisjonelle ideologiske hovedmotstander, konservative Moderaterna, ser ut til å gå kraftig tilbake fra forrige valgs oppslutning på 23,3 prosent, til rundt 18 prosent nå, ifølge valgdagsmålingene.

Til tross for høy score på tillitsmålinger og skryt for debattinnsatsen ser ikke partiets ferske leder Ulf Kristersson ut til å kunne hindre et kraftig tilbakeslag.

Uavklart

Alt tyder på at situasjonen i Riksdagen vil bli alt annet enn enkel når stemmene er talt opp. Det skyldes at ingen av de to blokkene – verken de tre rødgrønne partiene eller de fire partiene i den borgerlige Alliansen – får over 50 prosent av stemmene.

Det sørger SD for. Partiet har gitt klar beskjed om at det ønsker samarbeid med de andre partiene, forutsatt at det får gjennomslag på kjerneområdene.

– Vi kommer til å fortsette å føre vår politikk og være veldig tydelig på at vi ikke er noen «dørmatte». Men vi kommer også til være tydelig på at vi kan samtale og samarbeide med alle partier, sier SDs informasjonssjef Henrik Gustafsson til NTB.

– Men vi ikke kommer ikke til å vike overhodet i innvandringspolitikken. Det gjør vi heller ikke i spørsmål om lov og orden og høyere pensjoner. Der er vi beinharde.

Jubelen brøt ut på SDs valgvake på nattklubben Kristall da SVTs valgdagsmåling kom opp på skjermen.

Splittede velgere

Blant de «blå» velgerne er det delte meninger om hvorvidt man bør samarbeide med SD.

– Jeg synes helt klart man bør snakke med dem, sier Björn Erlandsson (43) til NTB utenfor et valglokale i Östermalm i Stockholm, og får støtte av kameraten Carl Ask (42):

– Det oppleves merkelig å ikke diskutere med et parti som representerer så mange, sier han.

Men Hanna Stark Jansson (27) er uenig. Hun stemmer Moderaterna, men vil ikke ha samarbeid med SD.

– Jeg synes det er ekstremt skremmende med SD, sier hun.

I valgkampen har også Liberalerna og spesielt Centerpartiet, som begge er med i Alliansen, distansert seg fra SD. Spørsmålet nå er hva som skjer når støvet har lagt seg, og de vanskelige regjeringssamtalene tar til over helgen.