USAs østkyst forbereder seg på orkanen Florence

Saken oppdateres.

Guvernørene i Georgia, South Carolina og North Carolina har allerede erklært unntakstilstand i påvente av Florence.

– Folkene mine har nettopp informert meg om at dette er en av de verste stormene som vil treffe østkysten på mange år. Det ser også ut til at den treffer direkte mot North Carolina, South Carolina og Virginia. Vær så snill, vær forberedt, vær forsiktig og vær trygg, skriver president Donald Trump på Twitter. Han sier myndighetene er i beredskap og står klare til å hjelpe.

Øker i styrke

Orkanen fortsetter å øke i styrke og vil tirsdag nærme seg kategori 5-orkan, den sterkeste orkankategorien, med vedvarende vindstyrke over 69 meter per sekund. Slike ekstremvær har potensial til å forårsake katastrofale ødeleggelser, advarer USAs nasjonale orkansenter (NHC) i sin siste oppdatering mandag ettermiddag.

– Poenget her er at det med stor sikkerhet kan slås fast at Florence vil bli en stor og ekstremt farlig orkan, uavhengig av eksakt vindstyrke, heter det i uttalelsen fra NHC.

Klokken 17 mandag ettermiddag, ved midnatt norsk tid, lå Florences senter 845 kilometer sør-sørøst for Bermuda og 1.880 kilometer øst-sørøst for Cape Fear i delstaten North Carolina. Vedvarende vindstyrke ble målt til 63 meter per sekund, mens værsystemet beveget seg vest-nordvestover med en hastighet på 20 kilometer i timen.

Evakueres

Guvernør Henry McMaster i South Carolina har besluttet å sende ut ordre om evakuering til opptil én million innbyggere i delstaten ved den amerikanske østkysten.

Guvernør Roy Cooper i nabodelstaten North Carolina har gått ut med advarsler mot kraftig vind, stormflo langs kysten og oversvømmelser på øyer i området.

245.000 innbyggere i lavtliggende kystområder av delstaten Virginia fikk evakueringsordre mandag kveld fra guvernør Ralph Northam. På en pressekonferanse sa han at folk må forlate husene sine fra klokka 8 tirsdag morgen. Områdene er det mest utsatte for stormflo og oversvømmelser, men Northam har advart om at orkanen vil berøre hele delstaten.

Flyselskap på ballen

Den amerikanske marinen har gitt ordre om at omkring 30 skip som til vanlig er stasjonert i delstaten Virginia, skal stikke til sjøs for å unngå orkanen.

Flyselskapene American Airlines og Southwest Airlines har erkjent situasjonen. Reisende som i perioden onsdag til søndag skulle fly til og fra områdene som ventes å bli berørt av orkanen, kan nå endre planene sine vederlagsfritt. Flyselskapene Delta og United hadde ikke lovet å droppe avbestillingsgebyret.

Enda en storm

Parallelt med forberedelsene på fastlandet i USA, pågår overvåking av en annen tropisk storm. Den har fått navnet Olivia og er ventet å nå Hawaii i løpet av nærmeste døgn, men den har blitt nedgradert fra orkan til kraftig storm.

Olivia ligger for øyeblikket 670 kilometer øst for øya Hilo og beveger seg mot Hawaii med en hastighet på 15 kilometer i timen. Den vedvarende vindstyrken er oppe i 32 meter per sekund. Grensen mellom orkan og sterk storm går ved 32,7 meter per sekund.

Det er ventet at Olivia bringer med seg store mengder nedbør, opptil 50 centimeter regn i noen områder.