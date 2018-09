Flere hundre reddet fra stormflo i North Carolina

– Uansett hva jeg gjør i de neste kampene, vet jeg at Nicklas spiller når han er tilbake

Den ekstreme nedbøren fortsatte tidlig lørdag morgen lokal tid. Mange områder er rammet av oversvømmelser, og stormflo har løftet havnivået tre meter.

Over 360 mennesker måtte fredag få bistand av redningsmannskaper i byen New Bern, som har rundt 30.000 innbyggere. Andre venter på å bli hjulpet ut.

Størsteparten av byen er uten strøm, og talspersonen Colleen Roberts opplyser at tusenvis av bygninger er skadet.

Nedgradert

Etter at Florence nådde land, ble uværet nedgradert fra orkan til tropisk storm. Klokken 23 lokal tid fredag meldte USAs nasjonale orkansenter at stormens senter befant seg 20 kilometer nordvest for Myrtle Beach i South Carolina.

Vindstyrken hadde sunket til 27 meter per sekund, og uværet beveget seg svært sakte i sørvestlig retning.

Orkansenteret advarte om at uværet fortsatt er livsfarlig, spesielt på grunn av vannmengdene.

I Morhead City hadde det fredag kveld falt 58 centimeter regn. Meteorologene varsler at noen av de rammede områdene kan få ytterligere 38 centimeter nedbør.

Mor og baby døde

Vannmassene og kraftige vindkast har omgjort flere byer til rennende elver, mens stormen beveger seg sakte innover land.

Så langt er det bekreftet at minst fire mennesker har mistet livet, og amerikanske medier melder om ytterligere ett dødsfall.

I byen Wilmington omkom en mor og den 8 måneder gamle babyen hennes da et tre falt over huset deres.

To menn har mistet livet i fylket Lenoir, og en av dem ble angivelig tatt av vinden da han skulle se til hundene sine, ifølge CNN.

Nesten en million mennesker har mistet strømmen, og antallet fortsetter å stige.