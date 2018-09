Hundrevis reddet fra stormflo i North Carolina

Saken oppdateres.

Over 360 mennesker måtte fredag få bistand av redningsmannskaper i den historiske byen New Bern, som har rundt 30.000 innbyggere. Samtidig venter flere på å bli hjulpet ut.

Størsteparten av byen er uten strøm og talsperson i byen, Colleen Roberts, sier tusenvis av bygninger er skadet.

Nedgradert

Etter at Florence nådde land fredag, ble uværet nedgradert fra orkan til tropisk storm. Klokken 23 lokal tid fredag kveld meldte USAs nasjonale orkansenter at stormens senter befant seg 20 kilometer nordvest for Myrtle Beach i South Carolina. Vindstyrken har sunket til 27 meter per sekund og beveger seg svært sakte i vest-sørvestlig retning med en fart på 5 kilometer i timen.

Orkansenteret advarer om at uværet er livsfarlig, spesielt på grunn av vannmengdene, som antas å øke i løpet av natt til lørdag og de kommende dagene.

Flomadvarsel

Vannmassene og kraftige vindkast har omgjort flere byer til rennende elver mens stormen beveger seg sakte innover kontinentet.

I North Carolina har fem mennesker har så langt måttet bøte med livet. I byen Wilmington omkom en mor og den 8 måneder gamle babyen hennes da et tre falt over huset deres. Enda en person omkom i denne byen, mens 50 kilometer nord, i Lenoir, er to menn bekreftet døde. En mistet livet da han skulle koble til en generator, mens en annen ble angivelig tatt av vinden da han skulle se til hundene sine utenfor huset, ifølge CNN.