Florence krever stadig flere liv i USA

Sent lørdag kveld lokal tid økte dødstallet i North Carolina alene til 10 personer. Her ble en 81 år gammel mann bekreftet død etter at han falt og slo hodet da han skulle pakke bagen for å evakuere fra kommunen Wayne.

I tillegg omkom et ektepar i en husbrann som knyttes til stormen.

Beveger seg videre

Stormens øye beveger seg nå sakte vest over South Carolina i en fart på 4 kilometer i timen. Vindstyrken er ikke særlig kraftig i forhold til tidligere, men regnet høljer ned. Vedvarende nedbørsmengder kan føre til katastrofal springflo og betydelig elveflom, ifølge meteorologene.

Tre mennesker har omkommet i denne delstaten, ifølge CNN. En 61 år gammel kvinne døde da hun kjørte inn i et tre som hadde falt over en vei i kommunen Union. Og i Horry omkom en mann og en kvinne av kullosforgiftning.

I tillegg til faren vannmengdene utgjør, advarer også meteorologene om at stormen kan sette i gang tornadoer på veien over regionen.

Trump-melding

USAs president Donald Trump utstedte lørdag en katastrofeerklæring for North Carolina, noe som betyr at flere fylker vil få tilgang på økonomisk nødhjelp fra Washington.

Lørdag kveld tvitret han sympati og kondolanse til Florences ofre.

– Dypeste sympati og varme går til familier og venner av ofrene. Må Gud være med dem, skriver han. Det hvite hus har varslet at Trump vil besøke de rammede områdene neste uke.