Trump ber Spania om å bygge en mur i Sahara

Saken oppdateres.

USAs president, Donald Trump, har foreslått for den spanske regjeringen at det å bygge en mur gjennom Sahara ville være en god løsning for å på slutt på flyktningestrømmen inn i landet.

Det er den britiske avisen The Guardian som i dag bringer den mildt sagt hoderystende nyheten ut til verden.

Ifølge Josep Borrel, en spansk diplomat, så skal den amerikanske presidenten ha avvist all skepsis mot forslaget fra den spanske regjeringen.

- Grensen til Sahara kan umulig være lengre enn vår grense til Mexico, skal den amerikanske presidenten ha sagt.

Ikke bare ser Trump bort fra det åpenbare faktum at Sahara befinner seg et sted der Spania ikke har suverenitet, men han bommer også grovt når det gjelder lengdemål. Sahara-ørkenen strekker seg 1609344000 kilometer lengre på sitt nordligste punkt enn Mexicos grense mot USA.