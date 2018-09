Flyselskap meldte først at alle overlevde nødlanding – nå mangler de én passasjer

Saken oppdateres.

Fredag morgen buklandet et passasjerfly i en lagune på øya Chuuk i Mikronesiaføderasjonen. Sju mennesker ble skadd, men alle 47 passasjerer og mannskap om bord overlevde, meldte flyselskapet.

Men i en pressemelding lørdag ettermiddag lokal tid, opplyser flyselskapet at det er én mannlig passasjer som ikke er gjort rede for. I pressemeldingen heter det at det jobbes på spreng i samarbeid med lokale myndigheter, sykehus og etterforskere for å forsøke å spore opp mannen.

Flyselskapet har ikke gått ut med informasjon angående mannens alder eller nasjonalitet.

De som var om bord i Boeing 737-flyet til Air Niugini ble hentet av lokale i småbåter fra flyet som lå halvveis under vann. Av de sju som ble skadd, hadde bare én av dem alvorlige skader.

Bildene fra ulykken viser mennesker som står på vingen til flyet, på samme måte som da et fly måtte nødlande i elva i New York i 2009 etter å ha fått fugler i motorene.

– Det var ren flaks at ingen mistet livet, sa Glenn Harris, som er sikkerhetsinspektør i Mikronesiaføderasjonen.

Flyet, som kom fra øya Pohnpei, landet i vannet før det nådde fram til rullebanen. Det er ennå ikke klart om kapteinen varslet flygelederne, eller om det var tekniske problemer bak buklandingen.

Air Niugini er det nasjonale flyselskapet til Papua Ny-Guinea. Det flyr til en rekke destinasjoner i Australia, Sørøst-Asia og i Stillehavet.