Norske myndigheter varslet etter at F-35-kampfly styrtet for første gang

Erdogan kritiserer Tyskland for behandlingen av Özil

Saken oppdateres.

Dette er første gang i den 17 år lange historien til F-35-programmet at et fly styrter, skriver Washington Post.

Hendelsen skjedde utenfor en militærbase i Sør-Carolina i USA, og piloten skal ha kommet uskadd fra det etter å ha skutt seg ut, ifølge en uttalelse fra det amerikanske marinekorpset.

Flyet var av typen F-35B Lightning II, som er marinekorpsets variant av flyene som tidligere gikk under navnet Joint Strike Fighter. En av egenskapene til flyet er at det kan lande vertikalt og ta av fra korte rullebaner, for eksempel på skip.

Norge ble varslet

Norge har bestilt den vanligste varianten av dette kampflyet, F-35A, og skal kjøpe inntil 52 fly av denne typen.

Forsvarsdepartementet opplyser på sine nettsider at de har blitt varslet av amerikanske myndigheter om havariet. De skriver at piloten gjennomførte en vellykket utskyting ved hjelp av flyets katapultsete og er i sikkerhet.

- Vi er glade for at nødsystemene ser ut til å ha fungert som forutsatt og at piloten er i sikkerhet etter ulykken. Selv om flyet som havarerte i dag er en annen versjon av F-35 enn det Norge opererer, vil vi følge alle forhold tett inntil årsaken er avdekket da det er en stor grad av likhet mellom de tre versjonene av F-35, sier programdirektør Morten Klever i Forsvarsdepartementet i meldingen som er lagt ut.

Tidligere i september kom tre nye F-35-fly til Ørland flystasjon, som skal være hovedbasen for de nye flyene.

Flyene som kom i september var nummer 14, 15 og 16 av denne typen som Norge mottar. I november i fjor ankom de tre første flyene Ørland flystasjon, og i mai kom ytterligere tre fly til Ørland.

Både kong Harald, statsminister Erna Solberg (H) og Natos generalsekretær Jens Stoltenberg var til stede under den offisielle markeringen da de første flyene kom til Norge.

Undersøkes

Ifølge Washington Post har ikke det amerikanske marinekorpset gitt noen forklaring på hvorfor flyet styrtet, men de har opplyst at ingen sivile ble skadd.

Ifølge avisen er ulykken klassifisert som en klasse a-hendelse, som enten betyr at flyet er totalt ødelagt, det er oppstått skader for mer enn to millioner dollar eller det har ført til død eller invalidisering av mannskapet.

- Videre undersøkelser for å avdekke årsaksforhold til ulykken vil gjennomføres av US Marine Corps, skriver Forsvarsdepartementet i Norge på sine nettsider.