Canada slutter seg til handelsavtale med USA og Mexico

Grande frykter at regionreformen blir torpedert

Åtte menn eier like mye som halvparten av jordens befolkning

To RBK-spillere får bunnkarakter på børsen

Vi skal kjempe for «Åse» og alle andre

Slik fortsetter Lyoness etter at de ble stemplet som ulovlig

Tre dømt til døden for korrupsjon i Iran

Hjelpeorganisasjon: Over 1.200 døde funnet i Indonesia

Slik fortsetter Lyoness etter at de ble stemplet som ulovlig

Saken oppdateres.

Den reviderte handelsavtalen mellom landene skal bidra til et «friere marked, et mer rettferdig marked og en robust økonomisk vekst i regionen», heter det i en uttalelse fra USA og Canada. Avtalen ble inngått rett før forhandlingsfristen gikk ut.

Canadas statsminister Justin Trudeau kalte regjeringen inn til hastemøte sent søndag. Ikke lenge etter at hastemøtet ble kjent, kom meldingen om at Canada slutter seg til NAFTA-avtalen.

Fakta om NAFTA-avtalen North American Free Trade Agreement (NAFTA) er en frihandelsavtale mellom USA, Mexico og Canada, som trådte i kraft 1. januar 1994. Frihandelssonen har en samlet befolkning på rundt 500 millioner.

Frihandelsavtalen fastsetter regler for handel og investeringer mellom de tre landene. Etter at den trådte i kraft, har de tre landene fjernet de fleste tollavgifter og handelshindringer.

Donald Trump varslet allerede i valgkampen i 2016 at han ville trekke USA ut av NAFTA med mindre Canada og Mexico gikk med på å reforhandle avtalen, som han omtalte som «tidenes dårligste».

Canada og Mexico gikk med på reforhandlinger, og den første samtalerunden startet i august 2017.

1. mars 2018 kunngjorde Trump at USA innfører toll på import av stål (25 prosent) og aluminium (10 prosent).

8. mars lovte Trump at Canada og Mexico, sammen med EU, skulle få et midlertidig unntak fra tollen.

31. mars opphevet Trump unntaket, med virkning fra 1. juni. Canada og Mexico svarte med å innføre toll på en rekke amerikanske varer.

27. august sa Trump at USA og Mexico var blitt enige om en avtale som skal erstatte NAFTA-avtalen. Trumps regjering understreket at det er en prinsippavtale. Begge landene håpet Canada ville slutte seg til.

30. september sluttet Canada seg til avtalen med USA og Mexico.

Avtalen skal signeres innen 60 dager og skal tre i kraft fra 2019, skriver Washington Post.

USAs president Donald Trump varslet allerede i valgkampen at han ønsket å trekke USA ut av NAFTA med mindre Canada og Mexico gikk med på å reforhandle avtalen. Siden august 2017 har forhandlingene pågått, og i slutten av august i år ble USA og Mexico enige. Canada måtte ta en beslutning om avtalen innen mandag morgen norsk tid.