Kulturprofil dømt til to års fengsel for voldtekt i Sverige

Saken oppdateres.

Den enstemmige dommen ble kunngjort av tingretten i Stockholm mandag formiddag. Påtalemyndigheten hadde lagt ned påstand om tre års fengsel.

Mannen i 70-årene har stått tiltalt for to voldtekter mot en og samme kvinne i 2011. Han har under rettssaken avvist alle anklager.

Journalført

Det har ikke blitt lagt fram tekniske bevis under rettssaken. Forskjellen på bevisførselen for de to voldtektsanklagene er at kvinnen har fortalt sin terapeut om det ene overgrepet, som deretter skrev dette ned i kvinnens journal.

Forrige mandag, etter at rettssaken var over, ble mannen varetektsfengslet, noe som er uvanlig. Retten begrunnet fengslingen med frykt for at han ville unndra seg straff ved å flykte til utlandet. Mannen er statsborger i et annet land, men har bodd i Sverige i lang tid.

Metoo-kampanje

Anklagene mot kulturprofilen dukket opp i november 2017, i kjølvannet av metoo-kampanjen. I alt 18 kvinner sto fram i Dagens Nyheter der de beskrev overgrep og seksuell trakassering som de anklaget ham for. Den påfølgende etterforskningen førte til at mannen ble tiltalt for to voldtekter mot én kvinne. Flere av de andre sakene ble henlagt som følge av mangel på bevis.

I alt sju medlemmer av Svenska Akademien har forlatt institusjonen som følge av en opprivende konflikt etter at anklagene mot mannen ble kjent.

Akademiet kommer ikke til å dele ut Nobels litteraturpris i år, noe som er blitt begrunnet med at tilliten til institusjonen er svekket og man trenger tid til å bygge den opp igjen.