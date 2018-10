Hollywood-stjerner pågrepet under demonstrasjoner mot Kavanaugh

Saken oppdateres.

Skuespillerne Emily Ratajkowski og Amy Schumer var blant dem som ble pågrepet av politiet da demonstrantene tok seg inn i et kontorbygg som tilhører Senatet.

– En stemme til Kavanaugh, er som å si at kvinner ikke teller, sa Schumer før hun ble tatt hånd om av politiet. Til sammen 293 personer ble pågrepet i løpet av markeringen, opplyser politiet til Time.

Tusenvis av kvinner lot høre fra seg i Washington torsdag. «Kvinner må bli hørt» sto det på flere av plakatene demonstrantene holdt fram da de torsdag marsjerte fra en domstol i hovedstaden til høyesterettsbygningen.

– Jeg overlevde et seksuelt overgrep, og jeg fortalte aldri historien min, sier 24 år gamle Jessica Cathcart.

Tror på Ford

– Jeg tror på Christine Blasey Ford, og jeg tror Kavanaugh er en del av en gutteklubb som vil beskytte ham uansett, sier 55 år gamle Angela Trzepkowski.

Mange av demonstrantene kom til Washington fra delstater langt unna. Carolyn Heyman hadde tatt turen helt fra Alaska for å delta i demonstrasjonen. Hun mener Kavanaugh er uegnet til å sitte i landets øverste domstol.

– Uavhengig av hva du mener om anklagene, viste måten han reagerte på under høringen at han ikke har det rette sinnelaget. Han var til tider sarkastisk og fiendtlig, sier den 41 år gamle advokaten.

Kavanaugh-støtte

Det er imidlertid ikke alle i Washington som støtter Ford, psykologiprofessoren som anklager Kavanaugh for et overgrep som skal ha funnet sted på 1980-tallet.

– Jeg tror de blindt følger en kvinne som ikke har noe bevis. Det er skremmende. Om jeg hadde hatt en sønn og en datter, ville jeg ikke likt det om sønnen min ble behandlet slik Kavanaugh blir behandlet eller om datteren min anklaget noen for overgrep uten noen form for bevis, sier Doreen Robinson.

Strid om FBI-rapport

FBI gjenåpnet sist uke bakgrunnsgranskingen av Kavanaugh for å undersøke anklagene.

Lederen i Senatets justiskomité, republikaneren Chuck Grassley, sier han er orientert om innholdet i den hemmeligstemplede rapporten. Han fastslår at FBI ikke har funnet «noen antydninger til dårlig oppførsel» fra Kavanaugh.

Demokratene i Senatet har imidlertid kritisert Det hvite hus for å ha lagt strenge føringer for FBI-etterforskningen, noe de mener har resultert i en forhastet og ufullstendig bakgrunnssjekk.

Kavanaugh forsvarer sin upartiskhet

Etter følelsesutbruddene i senatshøringen, har Brett Kavanaugh skrevet et avisinnlegg der han forsvarer sin upartiskhet som dommer.

Mens politikerne diskuterer FBI-rapporten om den omstridte kandidaten til den ledige dommerjobben i høyesterett og demonstranter krever at han ikke blir godkjent, har hovedpersonen skrevet et slags forsvarsskrift i Wall Street Journal.

– Kraftfull og inderlig

I innlegget, som har fått tittelen «Jeg er en uavhengig og upartisk dommer», forsvarer Kavanaugh følelsesutbruddene han kom med da høringen tok opp anklagene om at han begikk et seksuelt overgrep i skoletiden. Kavanaugh var sint, og han tok til tårene. Han klaget over «et beregnende og regissert politisk angrep drevet av åpenbart oppsamlet sinne mot president Trump og valgseieren i 2016».

– Min forklaring i høringen var kraftfull og inderlig, fordi jeg kraftfullt og inderlig avviser påstanden mot meg, skriver han.

– Jeg tar ikke avgjørelser i saker basert på personlige eller politiske preferanser, skriver han vider og legger til at landets øverste domstol «må aldri ses på som en partipolitisk institusjon».

Kavanaugh avviser anklagene fra professor Christine Blasey Ford om at han forgrep seg på henne i det hun oppfattet som et voldtektsforsøk på 1980-tallet.

Livstid

I tillegg til at mange mener det han er anklaget for, gjør han uegnet som høyesterettsdommer, er det også dem som mener at hans opptreden i høringen viser at han er uskikket til det mektige vervet. Fredag er det ventet at Senatet vil holde sin første avstemning om hans kandidatur.

Dersom han får jobben, vil Kavanaugh sørge for konservativt flertall i domstolen der dommerne utnevnes på livstid. Det kan påvirke amerikansk juss og politikk i flere tiår.